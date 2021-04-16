Олександр Стоянов зачарував фото з Катериною Кухар: романтичний кадр зі Шрі-Ланки

16 квітня 2021 , 14:09
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Джерело:

інстаграм Олександра Стоянова

Зіркове подружжя українських танцівників Олександра Стоянова та Катерини Кухар відпочивають на острові Шрі-Ланка. Чоловік поділився чуттєвим кадром з дружиною і заворожив мережу.

Олександр Стоянов оприлюднив на особистій сторінці знімок з романтичної фотосесії з дружиною Катериною Кухар. Зараз зіркове подружжя відпочиває на острові Шрі-Ланка.

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Романтичне фото Стоянова та Кухар

Пара насолоджується відпусткою в курортному комплексі Cape Weligama, що розташований на скелястому мисі біля Індійського океану.

Закохані зробили світлину під пальмами та біля басейну. Олександр Стоянов підняв дружину, й разом пара злилась у чуттєвому поцілунку. Катерина Кухар для зворушливого кадру одягнула сітчасту сукню. Вона заплела волосся у пишну косу.

"Будь-яке місце стає ще прекраснішим, коли ти поруч", – написав танцівник, додавши хештег "моя Мася".


Катерина Кухар та Олександр Стоянов / Фото з інстаграму Олександра Стоянова

Прихильники не змогли утриматися від захоплення, яке висловлювали в коментарях під фото:

  • "Чудесні";
  • "Казкові";
  • "Яка ви красива пара";
  • "Ви такі прекрасні";
  • "Коли два пазла співпали";
  • "Романтика зашкалює".
Автор: Марія Касій