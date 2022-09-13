На фронті загинув соліст балету Національної опери України Олександр Шаповал

Українська прима-балерина Катерина Кухар повідомила, що на фронті загинув її колега – соліст Національної опери України Олександр Шаповал. Катерина неодноразово виходила разом з ним на сцену, втрата друга для неї є дуже болісною.

Артист був безпосереднім учасником бойових дій, разом з іншими захисниками виганяв окупантів з наших земель.

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На фронті загинув Олександр Шаповал

Артист загинув у понеділок, 12 вересня, під Майорськом на Донеччині. Олександр став одним з героїв, які мужньо захищали рідну країну та віддали за неї життя.

Серце відмовляється в це вірити. Сьогодні ворог забрав життя Шаповала Олександра Миколайовича. Заслуженого артиста України, педагога дуетного танцю KSBC. Він був видатним артистом, кожна наша партія була наповнена таким життям. Тому, що він один з небагатьох, хто жив сценою. А тепер його танець став вічним. Боляче. Важко. Вічна і світла пам'ять, Саша. Назавжди у серці, пам'яті, душі,

– написала Кухар під фото з артистом.

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Реакція Олександра Ткаченка

Міністр культури Олександр Ткаченко вже відреагував на загибель заслуженого артиста України.

Часи, коли артисти стоять у лаві ЗСУ та замість театрального реквізиту беруть у руки гранатомети. Часи, коли ми втрачаємо найкращих,

– з сумом написав Ткаченко.