Рік без Ройтбурда: Одеський художній музей згадує свого директора, який передбачив війну

Рік тому, 8 серпня 2021-го, помер український художник і директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд. Колеги щемливо згадують його в перші роковини смерті й кажуть, що він передбачав повномасштабну війну з росією.

З життя Олександр Ройтбурд пішов після низки скандалів, зокрема політичних. Він виступав проти лагідної українізації та заступався за російськомовних українців. Однак, як запевняють в Одеському художньому музеї, знав, що війна з росією неминуча.

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Як Олександра Ройтбурда згадують в Одеському художньому музеї

Команда музею зізналася, що дуже сумує за своїм керівником і зараз, під час війни, часто думає: "А що б у цій ситуації зробив Ройтбурд?" Однак наголошує, що за життя він зроби усе, аби українська культура була цілком протилежна "русскому міру".

Ройтбурд знав, що справжня війна з росією триває не перше століття, і рано чи пізно набуде максимально відкритої форми. Він роками докладав зусиль, аби коли цей момент настане, ми всі знали ціну собі та своїй країні. Щоб усі знали, що українці боронять не просто території, майно, родовища, а цілісний український світ: вольовий, багатоманітний, прекрасний,

– йдеться в дописі.

Колеги Ройтбурда згадують, що він сипав гострими жартами, не "директорськими" витівками й терпіти не міг, коли його називали Олександром Анатолійовичем – тільки Сашею.

"Сьогодні рік, як Ройтбурда немає поруч. Але залишився музей, який він колись побачив у своєму образі майбутнього, виростив, і який ми продовжуємо розбудовувати та зберігати. Залишилися сміливість мріяти і вміння любити, які він випромінював навколо себе. Віра, що український світ, в усіх його проявах, встоїть", – написали у фейсбуці.

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