Не знаю, хто кого більше підтримував – я їх чи вони мене, – Олександр Педан про поїздку на схід

Ведучий Нового каналу та громадський діяч Олександр Педан разом із головою Хмельницької ОВА теж з'їздив на схід. Каже, що були у військових не з порожніми руками.

За чотири місяці війни українці довели всьому світу, що лише об'єднавшись, можна протистояти ворогу. Волонтери роблять усе можливе, щоб армії вистачало всього матеріально, народ підтримує військових морально, а знаменитості зустрічаються з захисниками особисто. Там і побував Педан.

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Я зрозумів, що мені конче необхідно їздити до хлопців на схід, аби морально підтримувати. І не просто їздити, а ще й щось із собою привозити. Тож ми обладнали кілька пікапів, завантажили всім необхідним. Взяли навіть Зіньківську ковбасу. Це на Хмельниччині супербренд (Усміхається),

– поділився Олександр.



Олександр Педан у сховку на позиції / Фото пресслужби

Якщо є можливість безпечно поїхати до військових чи просто хочете передати їм щось, то тримайте пораду від Олександра Педана.

"Найкраще й найправильніше – зробити напередодні запит. Дізнайтеся, що необхідно там, куди ви їдете, – говорить він. – Наприклад, нам хлопці відповіли, що в них майже все є, але мають точкові потреби типу пральних машин-напівавтоматів, якими можна прати, фактично, в полі. Залив відро води, й "понеслася". А взагалі, кажуть, їжа є, одяг є, хоча й цього багато не буває. Звісно, необхідна важка зброя, але й над цим питанням ми працюємо разом з усім світом".



Педан з військовими на фронті / Фото пресслужби

До речі, не лише ведучий Нового каналу підтримав хлопців, а й вони надихнули його:

Настрій у хлопців бойовий. Я навіть не знаю, хто кого більше підтримував – я їх чи вони мене (Сміється). Ми побачили, що там насправді дуже багато безстрашних людей, професіоналів. Те, що я почув від військових, мене надихнуло робити більше, більше і більше,

– зізнався ведучий.

Зазначимо, що раніше Олександр Педан розповідав, як повернувся на один день в Київ, та як війну переживають його діти.