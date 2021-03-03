Олександр Педан вперше підкорив Говерлу: яскраві фото

Український телеведучий Олександр Педан поділився, що в останні дні зими підкорив дві гори в Карпатах: Говерлу та Петрос. Шоумен показав надзвичайні фото з подорожі.

Відомий український шоумен Олександр Педан вирішив влаштувати незвичну подорож українськими Карпатами в останні дні зими. Телеведучий поділився деталями сходження на гору й показав фото.

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Олександр Педан підкорив Говерлу

Шоумен поділився, що на Говерлу він піднявся вперше. Раніше він підкорював Арарат і Казбек, довжиною близько 5 тисяч метрів, та найвищу гору Європи – Монблані. Олександр зауважив, що ці гори вважаються складнішими.

Вкотре скажу, що наші Карпати недооцінені. Напевно, не робив сходження на Говерлу, бо вважав, що це досить попсово. Туди може вийти кожен і це не є, нібито, перемогою над собою,

– написав Педан.

Телеведучий поділився, що влітку на Говерлу та Петрос піднятися може будь-яка людина в хорошій спортивній формі. Натомість взимку це зробити важче: "По-перше, дуже сильні вітри. По-друге, сніг, холод і низька хмарність додають неабиякої небезпеки. Сходження на Петрос вийшло серйозним випробуванням, тому що вітер сягав 40 кілометрів за годину. І просто здувало зі схилу. Був навіть момент, коли ми допомагали хлопцеві, з яким зустрілися на горі, спускатися вниз. Обв'язували мотузкою, бо він був без кішок. Ось так буває небезпечно".

Тим не менш, Олександр Педан задоволений досвідом: "Це було круто! Ми ночували одну ніч у закинутій колибі, а другу в наметах при температурі -15. Скажу вам, що дзеленчало під ранок усе тіло".

У цілому, якщо ви сумніваєтеся, чи варто робити сходження на Говерлу, то однозначно так! Нереально красива природа, захоплюючі краєвиди просто захоплюють дух! Впевнений, що ви отримаєте задоволення, – поділився шоумен.

Однак телеведучий наполіг, що краще завжди брати з собою гіда або людину, яка знає, куди йти, оскільки легких гір не буває. Тому загубитися може бути дуже легко.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Шанувальників підкорили чарівні та яскраві фото з подорожі Олександра Педана: