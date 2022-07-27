Ніколи не міг подумати, що буду ногами заробляти на ЗСУ, – Педан про благодійний футбол

Український ведучий Олександр Педан взяв участь у грі зірок проти легенд футболу, у якій зібрали 1 160 000 гривень для військових.

24 липня в Ужгороді відбувся футбольний матч на підтримку ЗСУ. На полі зустрілися легенди українського футболу та зірки українського шоубізу. Вони не лише зіграли у футбол і розважили глядачів, а й зібрали більше мільйона гривень для наших захисників!

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Олександр Педан грав у футбол для ЗСУ

Капітаном команди знаменитостей став ведучий "Нового каналу" та громадський діяч Олександр Педан.

Ніколи не міг подумати, що буду ногами заробляти на ЗСУ. Вдруге мене запросили з'їздити до Ужгорода й зіграти в футбол, підтримавши збір коштів на тепловізори та джипи для ЗСУ,

– поділився Олександр.



Олександр Педан на футбольному матчі / Фото пресслужби "Нового каналу"

"Минулого разу ми зібрали близько 400 тисяч гривень! Цього разу організатори поставили амбітну ціль – зібрати мільйон. Зробили з цього подію всеукраїнського масштабу, тому що грали легендарні футболісти й артисти. Зокрема Ігор Бєланов, володар золотого м'яча – найголовнішого футбольного трофею у світі, Олексій Михайличенко, Олександр Шовковський, Тарас Михалик та інші", – додав ведучий.

У команді зірок з Олександром Педаном зіграли Ігор Ласточкін, Костянтин Трембовецький, Alekseev, Фоззі з гурту ТНМК, Григорій Решетнік, Женя Янович, Вадим Олійник, Tamerlan, Влад Шевченко, Любомир Левицький, Артем Пивоваров та інші.



Футбольний матч на підтримку ЗСУ / Фото пресслужби "Нового каналу"

"Звісно, ми не могли грати на рівних із футболістами, але намагалися робити все по максимуму. Атмосфера була нереальна! Я виступив перед глядачами, розповів, що цей футбол – не можливість відволіктися від війни. Навпаки, матч привернув увагу до того, що війна триває, що наші Збройні сили роблять все можливе й надможливе. І кожен донат, кожна добра справа, кожна волонтерська ініціатива важливі. Саме тому пишаюся результатом. Ми зібрали понад мільйон гривень. Збір ще триває, можете долучитися! Кожна гривня, п'ять, десять, хоч скільки б додали, роблять можливим сказати друзям, знайомим, що ми це зробили – зібрали 1 160 000 гривень для Збройних сил України!", – поділився Педан.



Олександр Педан на футбольному матчі / Фото пресслужби "Нового каналу"