Олександр Педан привітав кохану з 19-річчям шлюбу: рідкісні фото подружжя

Ведучий Олександр Педан відзначає 19-річчя шлюбу з коханою Інною. З цієї нагоди шоумен опублікував в інстаграмі кілька рідкісних спільних фото.

На сторінці Олександра часто з'являються нові фото з донькою, але його дружина не є публічною людиною. Лише з нагоди особливого дня шоумен показав нові світлини.

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Олександр Педан привітав кохану з 19-річчям шлюбу

Ведучий опублікував кілька спільних фото, на яких він та Інна щиро усміхаються, не приховують почуттів. 11 жовтня подружжя відзначило 19-річчя шлюбу, яке в народі називають "гранатовим" весіллям.

Ми з Інною 19 років разом! Люблю безмежно! Зранку мама привітала нас із "гранатовим" весіллям. Ледве згадав, що "гранат" – то такий фрукт. Мені всі написали, що "гранатове" весілля на честь дорогоцінного каміння. Дякую вам! І моїй "гранатовій" дружині,

– написав Олександр на знімках.



Олександр Педан з дружиною / Скриншот інстаграм-сторіс ведучого



Олександр Педан з дружиною / Скриншот інстаграм-сторіс ведучого

Що відомо про шлюб Олександра Педана

Олександр та Інна познайомилися у 9 класі на грі у шкільному КВК. Згодом разом навчалися в університеті. З того часу закохані не розлучалися. Одружилися у 2003 році, коли обом був 21 рік.

Подружжя виховує двох дітей – 17-річну Валерію, яка зараз навчається у Львові на соціології, та 5-річного Марка.