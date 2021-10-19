Олександр Еллерт змінив імідж і потішив шанувальників: кумедні кадри

19 жовтня 2021 , 10:32
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Джерело:

інстаграм Олександра Еллерта

Український ведучий Олександр Еллерт потішив шанувальників зміною іміджу. Він вирішив відростити вуса й тепер в інстаграм-сторіз з'являється з ними. Чоловік зазначив, що, можливо, залишить їх назавжди.

Знаменитості люблять експериментувати з іміджем, тому часто змінюють стиль. Олександр Еллерт також вирішив побути в новому образі. 

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Новий імідж Олександра Еллерта

Шоумен відростив вуса й похизувався цим в інстаграм-сторіз. Та такий образ Олександра сподобався не всім шанувальникам. Однак він не звертає на це уваги й зазначає, що ходитиме з вусами стільки, скільки захоче. 

"Як би ви не голосували, поки що я буду з ними. А, можливо, й все життя. Тому поки що підтримайте мій кайф", – написав Еллерт в мережі. 


Олександр Еллерт з вусами / Скриншот інстаграм-сторіз ведучого


Олександр Еллерт з вусами / Скриншот інстаграм-сторіз ведучого

Раніше Еллерт не вдавався до експериментів з зовнішністю. Серед чоловіків є популярна борода, фарбування волосся, проте Олександр не приділяв цьому час. 

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Еллерт і Мішина знову разом. Однак тепер вони не афішують свої стосунки в мережі. Як Ксенія відреагувала на рішення коханого відростити вуса – наразі невідомо. 

Автор: Христина Кобак