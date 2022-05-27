Олександр Еллерт опублікував інстаграм-сторіз, у якому вирішив "розставити всі крапки над "і"". За його словами, підписники даремно читали його допис "між рядків".

До слова Олександр Еллерт "наїхав" на українців з Заходу, які на 200% підняли ціни на оренду

Олександр Еллерт відповів на критику

Переможець "Холостячки" зауважив, що говорив тільки про людей, які наживаються на війні, і нічого іншого не мав на увазі.

Я не валив усіх під один гребінець. Це стосувалося тільки тих людей, хто так паскудно чинить зараз. Але тому що людям потрібен срач... Звичайно, навіщо дочитувати до кінця, навіщо вникати, заглиблюватися в суть тих думок, які пише вам людина,

– сказав Еллерт.

Також він відповів на закиди тих, хто звинувачує його у "псевдопатріотизмі". Він сказав, що без публічного розголосу допомагає у війні.

"Ще мені писали на тему патріотизму: "Що ти там сидиш, постики пишеш?" Так, постики пишу, а ще допомагаю зі своєї особистої карти, своїм коштом. Тихенько допомагаю і не прошу вас скинути на такий-то номер карти таку-то суму. А просто беру рекламу, мені не повадно, яка це реклама. Я знаю, що ці гроші йдуть туди, нашим пацанам", – наголосив автор "Кварталу 95".



Олександр Еллерт / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, у своєму дописі Олександр Еллерт зізнався, що через донецьку прописку ледь знайшов житло в Києві. Тепер же він бачить схожу ситуацію в західних областях України.

"Війна страшна, геноцид. Люди біжать на захід України, де на 200% підняли оренду житла свої ж своїм же. На оренду житла тим, хто втратив усе, с*ка".

Тоді він скаржився й на тих, хто утискає інших за російську мову та забирає амуніцію: "Хто стоїть у повному обмундируванні, у новітній амуніції у закарпатському ТрО, зауважте ТрО, не ЗСУ, серед ялинок, у наколінниках, з думками, що йому потрібен ще й гелікоптер".