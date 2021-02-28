Можу пофарбувати нігті, – Олександр Еллерт розповів, як бачить догляд чоловіка за собою

Переможець "Холостячки" Олександр Еллерт взяв участь у проєкті "Сильний". Він розповів, що близько 10 років робить манікюр і вважає нормальним доглядати за собою.

Автор "Кварталу 95" Олександр Еллерт дав нове інтерв'ю в межах проєкту "Сильний". Він розповів про ставлення до стереотипів з приводу чоловічої зовнішності.

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Олександр Еллерт про стереотипи щодо чоловічої зовнішності.

Обранець Ксенії Мішиної зізнався, що часто відвідує салон краси та робить манікюр.

Я роблю манікюр вже років десять. Ходжу до майстрів дівчат, які знають всі плітки. Це стереотип? Так. Більш того, без проблем можу пофарбувати нігті. І з’явитися на телебаченні з цими нафарбованими нігтями,

– розповів артист.

Олександр Еллерт поділився, що більшість його знайомих позитивно сприймає чоловічий манікюр. Натомість меншість пише йому з приводу цього. Гуморист наголосив, що йому однаково, чи фарбують люди нігті, який носять одяг та чи є в них пірсинг і татуювання.

"Якщо людина цікава, то абсолютно неважливо, який у неї зовнішній вигляд. У мене величезна кількість знайомих, які неординарно виглядають. І мені це не заважає з ними спілкуватися, дізнаватися їхню думку щодо всього, що відбувається у світі. Адже мені цікаво з ними як з людьми", – наголосив Олександр.

Учасник "Холостячки" переконаний, що чоловік, як і жінка, має доглядати за собою. Він зазначив, що нещодавно у нього була нова стрижка та укладка, а раз на місяць він відвідує косметолога. Також Олександр Еллерт робить манікюр 2 рази на місяць і вважає, що це цілком нормально.

Перед тим як вийти кудись, думаю, що одягти. Я вважаю, що це нормально, коли чоловік доглядає за собою і думає, чи не діряві у нього шкарпетки. Я от взагалі в кольорових ходжу, з лимонами. У мене немає звичайних чорних або білих. Це ж прикольно!

– розповів сценарист.

Дивіться інтерв'ю Олександра Еллерта – "Сильний" онлайн: