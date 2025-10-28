Олег Винник опублікував відео на своїй сторінці в інстаграмі, де розповів про ситуацію зі своїми гастролями. Він спростував заяви про те, що на його концерти "немає попиту", пише 24 Канал.

Артист розповів, що натрапив на "сенсаційні" новини про скасування його концерту в Іспанії. Він заявив, що виступ не скасовують, а переносять. А причина начебто в тому, що через "успіх" продажів квитків на концерти в Німеччині, організатори вирішили провести тур Іспанією повноцінно у наступному році.

Організатори побачивши, як продається тур Німеччиною, а продається він дуже добре, концерти відбуваються, вирішили зробити так: спочатку провести тур Німеччиною, а наступного року провести повноцінний тур Іспанією,

– заявив Олег Винник.

Співак, який виїхав у Німеччину з початку повномасштабної війни, припустив, що його концерти, які нібито успішно проходять за кордоном, не подобаються комусь з українських колег.

"Коли сьогодні масово скасовуються концерти один за одним, скасовуються тури у моїх українських колег, у мене не скасовуються, а навпаки проходять. Саме тому когось це муляє. Саме тоді, коли в тебе все добре, кому це не до вподоби", – вважає Винник.

Олег Винник про концерти за кордоном: відео

Таким чином Олег Винник відреагував на допис ведучого Слави Дьоміна, який тиждень тому повідомив про скасування концерту артиста в Аліканте через "повну відсутність попиту".

