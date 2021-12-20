Олег Винник шокував сумою, яку фанатки пропонували йому за дует

48-річного Олега Винника справедливо вважають секс-символом українського шоу-бізу. Від нього фанатіють тисячі жінок по всій країні, а деякі навіть готові заплатити за дует.

На відміну від інших українських артистів, Олег Винник рідко розпиляється на дуети. Він співав лише з Потапом, Олею Поляковою та Еліною Іващенко. Як зізнався зірка, через брак часу він відмовив більш як половині шоу-бізу.

Читайте також Ксенія Мішина розповіла, як зросли її гонорари після "Холостячки"

Однак улюбленця жінок не просто вмовляли, його намагалися підкупити. За дует Виннику пропонували приголомшливу суму – понад півмільйона доларів (більш як 14 мільйонів гривень). Тоді як заможні шанувальниці були готові подарувати авто класу люкс, аби лише заспівати з артистом.

Мені соромно, щоб якась шанувальниця дарувала подарунок, на якому буду їздити. Я не думаю про речі, які називаються коштовними. Роби свою справу, Господь все бачить,

– стримано прокоментував Олег Винник.

Олег Винник з фанатками / Фото з інстаграму артиста

Чому Олег Винник скасував сольники в Києві

У співака без перебільшень шалений гастрольний графік. Однак у листопаді він переніс два сольні концерти в Палаці "Україна". Олег Винник пояснював фанам, що "стан здоров'я не дозволяв вийти на сцену". Як стало відомо, артист підхопив бронхіально-астматичний ларингіт.

"Після хвороби шість чи сім днів я спав по 18 годин", – зізнався Винник.