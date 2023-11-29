Після звинувачень в аб'юзі: лідер гурту СКАЙ вперше прокоментував розлучення з дружиною

Днями колишня дружина лідера гурту СКАЙ Олега Собчука Марія заявила, що розлучилася зі співаком після 20 років у шлюбі. Крім того, вона зазначила, що весь цей час жила в токсичних стосунках. Тепер на закиди колишньої відреагував виконавець.

Він підтвердив інформацію про розлучення. Співак додав, що розірвати стосунки подружжя вирішило ще до початку повномасштабного вторгнення.

До теми Після 20 років у шлюбі: дружина лідера гурту СКАЙ шокувала заявою про токсичні стосунки

Олег Собчук відреагував на заяву дружини про розлучення

Артист підкреслив, що вони з Марією офіційно не разом з травня. Водночас він утримався від розголошення всіх подробиць про їхній розрив, проте наголосив, що виконує умови відповідних договорів.

Ми з моєю вже колишньою дружиною Марією Собчук розбіглись ще до війни, а від травня цього року ми офіційно розлучені. Надто в подробиці вдаватись не буду і, якщо чесно, не хочу (сподіваюсь, ви розумієте). Все ок. З дітьми все добре. Умови відповідних договорів виконую. Життя продовжується,

– наголосив музикант.



Олег Собчук з дружиною та дітьми / Фото з інстаграму Марії Собчук

Стосунки Олега та Марії Собчук

Подружжя було разом понад 20 років. У союзі вони виховали двох дітей: 19-річну доньку Тетяну та 13-річного сина Арсена.

Раніше артист розповідав, що саме діти неодноразово відігравали ключову роль у запобіганні їхнього розлучення. Втім, цього разу так не сталося.

Марія після розлучення поділилася, що жила в токсичних стосунках. Крім того, вона опублікувала скриншоти з переписки з чоловіком, де він називав її невдячним створінням та погрожував забрати квартиру.