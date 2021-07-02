2155 кілометрів Україною: Олег Собчук повернувся із великого турне велосипедом
Джерело:24 канал
Лідер рок-гурту "СКАЙ" Олег Собчук став першим українським артистом, який проїхав на одному велосипеді через всю Україну. Його турне мало назву "НЕзалежний". У такий спосіб він хотів популяризувати здоровий спосіб життя під час пандемії.
Його велотур тривав з 8 по 28 червня, а маршрут пролягав із крайньої східної точки у Мілове, що на Луганщині, і аж до Чопу на Закарпатті, повідомляють у пресслужбі артиста. Артист проїхав 2155 кілометрів, а поміж зупинками влаштовував безплатні концерти, фан-зустрічі, пресконференції та квартирники для всіх охочих, а також для захисників українського кордону на Сході України.
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Ми назвали наш велотур "НЕзалежний". Незалежний – від усього, що нас руйнує: від алкоголю, тютюну, наркотиків… Та підтримка, яка здійснювалась у кожному місті, як з боку людей, для яких ми робили концерти, так і з боку військових та велоспільноти – повністю компенсувала будь-яку фізичну втому. Було мегаприємно, коли дякували за нашу мету – довести, що здоровий спосіб життя – це реально просто, можливо, корисно і круто,
– розповів Олег Собчук.
Тур "НЕзалежний" Олега Собчука та його колег проходив через такі міста:
- Мілове – Сєверодонецьк (157 кілометрів)
- Сєвєродонецьк – Покровськ (140)
- Покровськ – Маріуполь (165)
- Маріуполь – Бердянськ (85)
- Бердянськ – Мелітополь (120)
- Мелітополь – Запоріжжя (125)
- Запоріжжя – Дніпро (84,6)
- Дніпро – Кривий Ріг (146)
- Кривий Ріг – Кропивницький (120)
- Кропивницький – Умань (166)
- Умань – Вінниця (160)
- Вінниця – Хмельницький (122)
- Хмельницький – Тернопіль (112)
- Тернопіль – Львів (129)
- Львів – Моршин (83)
- Моршин – Мукачево (167 )
- Мукачево – Ужгород (41,1)
- Ужгород – Чоп (25)
До слова, найяскравіші спогади про велотур "НЕзалежний" музиканти з гурту "СКАЙ" обіцяють випустити у форматі відеоблогу на офіційному ютуб-каналі колективу.