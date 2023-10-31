Після поранення в Авдіївці: Олег Сенцов попросив про допомогу та розсекретив свою нову посаду

Український режисер, захисник Олег Сенцов отримав поранення під час оборони Авдіївки. Тепер військовий вийшов на зв'язок та звернувся до українців по допомогу.

Сенцов попросив людей допомогти грошима його бригаді. Крім того, він вперше зізнався, яку військову посаду займає.

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Виявляється, Олег Сенцов тепер командир штурмової роти. Нову військову посаду він отримав два місяці тому.

Вже кілька днів захисник перебуває у госпіталі на лікуванні. В цей час його побратими продовжують стримувати окупантів поблизу Авдіївки.

Сенцов звернувся по допомогу

Після отримання нової посади військовий тепер має більше підлеглих і турбот. Олег Сенцов попросив українців допомогти, адже бої виснажили їхню ресурсну базу.

Поки знаходжуся на лікуванні, мої хлопці продовжують героїчно боронити Авдіївку. Це важке відчуття, коли ти у шпиталі, у безпеці, а вони під обстрілами у траншеї. Але я й звідси намагаюся бути корисним,

– написав він.

Режисер пояснив, що його бригаді треба купити нові нічники, тепловізори, приціли, дрони, окопні РЕБ та багато іншого, що зламалося чи було втрачено під час бойових дій.

Сенцов опублікував фото, на якому позував разом зі своїм У дописі він залишив номер картки для переказів.

Допомогти бригаді Олега Сенцова можна за цим посиланням



Олег Сенцов з побратимом / Фото з його фейсбук-сторінки

Олег Сенцов у ЗСУ: коротко