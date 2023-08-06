Важко боротися з хворобою, від якої немає ліків, – Олег Сенцов назвав діагноз 19-річного сина

Український кінорежисер та військовий Олег Сенцов розповів про хворобу свого 19-річного сина Владислава. Хлопцеві ще в 3 роки поставили складний діагноз – аутизм. Зірковий батько поділився тим, як зараз живе його спадкоємець.

У соцмережах Олег Сенцов повідомив, що його син Владислав вступив до університету Карпенка-Карого на бюджетне навчання. Нещодавно військовий також показував фото з маленьким сином Дем'яном.

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Сенцов назвав діагноз 19-річного сина

Режисер зізнався, що діагноз аутизм Владиславу поставили у 3 роки. Виявляється, хлопчик не розмовляв до шести років, не вмів грати іграшками та ходив безцільно по колу.

"Важко прийняти, що твоя дитина не така, як інші, але ще важче боротися з хворобою, від якої немає ліків... Ми ходили по безкінцевому колу лікарів, пробуючи усі методики, які тільки існували. Влада вигнали з двох звичайних дитсадків, і він опинився в спеціалізованому. Тоді він заговорив", – розповів Сенцов.

За його словами, у спеціалізованій школі Владиславу ставало краще, тож поступово батьки зменшили кількість ліків. Проте там підліток зіткнувся з булінгом, тому відмовлявся ходити на навчання.

А потім настав 2014, окупація Криму та тюрма. Нас розлучили на п'ять років, і Влад виріс без мене. Після мого звільнення забрати його в Київ було справою нелегкою, але ми зробили це. Тут він пішов у звичайну школу, знов було важко. Він майже не знав української, але вивчив її та вирішив вступати на художника театра ляльок,

– розповів кінорежисер.

Сенцов зізнається, що з дитинства Владислав любив казки та малювання, і з роками його вподобання не змінилися. Тепер сімʼї повідомили, що син вступив на бюджетне навчання, з цієї нагоди він посмажив для рідних відбивні.



Олег Сенцов показав 19-річного сина / Фото з його інстаграму

Підписники режисера у коментарях привітали Влада зі вступом до вишу:

"Вітання Владу найперше і всім вам. Гордість для батьків!"

"Вітаю! З яскравим поповненням у наших творчих рядах! Натхненного навчання!"

"Щасти тобі, дитино! Ти такий гарний, світлий, неповторний! Нехай тебе по життю завжди оточують добрі, розумні люди зі світлими душами".

"Як мама хлопця з такими ж особливостями, неймовірно радію успіхам наших дітей! Щасливої творчої дороги Владу!"

"Вітаю, яка ж класна новина! Нехай у нього все складається".

"Ця розповідь – мотивація для батьків діток з таким діагнозом. З подякою".

"Яка крутезна історія! Усього найкращого Владу у майбутньому!"

Нагадаємо, що Владислава народила Сенцову перша дружина Алла, з якою він розлучився у 2016 році. Також у цьому шлюбі у режисера з'явилася донька Аліна. Втретє режисер став батьком у 2020 – журналістка Юлія Бабич народила від нього доньку Емму, але вони розійшлися.

А вже в липні 2022 року військовий одружився з юристкою Веронікою Вельч. У грудні того ж року він вчетверте став татом сина Дем'яна.