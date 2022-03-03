Окупанти ви й*бані б*ять, їдьте додому, – Андрій Хливнюк емоційно звернувся до росіян

Вокаліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк зараз в теробороні Києва. Він зазанчив, що лише 3 березня бачив вже декілька згорілих машин російських окупантів. Артист закликав росіян повертатися додому.

Разом з тисячами українських чоловіків Андрій обороняє Київ від російських загарбників. Хливнюк наголосив, що росіян в Україні ніхто ніколи не чекав з їхнім "визволенням" і вкотре закликав орду покинути територію нашої держави.

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Звернення Андрія Хливнюка

"Добрий день, друзі. Мене звати Андрій Хливнюк, я вокаліст гурту "Бумбокс", а також один з бійців підрозділу "Софія". Перейду на російську мову. Лише сьогодні я побачив декілька ваших машин, які згоріли, та мертвих окупантів, які дуже сильно хотіли не в гості, а приїхати та нав'язати нам свій "рускій мір". Лише сьогодні двічі до мене в одному місці, в інших вже просто не було сил, підходили люди і намагалися віддати нам останнє.

Маленька дівчинка була з мамою на вокзалі, підійшла до українського солдата, щоб обняти та дати йому шоколадку. Вони вас бояться, окупанти ви й*бані б*ять. Їдьте додому!

Якщо ви солдати і вас відправили воювати, окупувати Україну, йдіть в дисбат (дисциплінарний батальйон, – 24 канал), інакше ви тут всі згорите. Тут на вас чекають в кожному будинку, в кожному вікні. Навіть найбільш втомлена бабуся битиме вас черпаком, лопатою. Вас спалять за те, що ви робите сьогодні! Ви бомбите моє місто, мій Київ. Це не дозволено. Слава Україні!", – сказав музикант.

Андрій Хливнюк звернувся до російських солдатів: дивіться відео онлайн

Андрій не перший, хто звертається до росіян. Вже протягом 8 днів українці масово просять росіян зупинити цю війну. Вони намагаються донести до росіян правду, яку точно не покажуть по телевізору. На нашій землі вмирають тисячі російських солдатів. Вони більше ніколи не повернуться додому. Тут вони вбивають українських жінок, дітей, літніх людей. Бомблять лікарні, пологові будинки, школи, дитячі садки, житлові будинки, церкви. Українці не пробачать цього ніколи!

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