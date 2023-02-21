"Поки Путін виступав перед рабами": українські зірки емоційно реагують на обстріл Херсона

Російські загарбники щодня обстрілюють прифронтові території, зокрема і Херсон. Місто страждає від жорстоких обстрілів. Проте 21 лютого Росія завдала нелюдського удару по Херсону, внаслідок якого загинуло п'ятеро людей і 16 отримали поранення. Українські зірки відреагували на злочинний обстріл.

Зірковий бомонд не зміг змовчати про злочинні дії Росії, тож вони показали наслідки удару на весь світ. 24 Канал підготував добірку реакцій зірок з соцмереж.

Важливо Зеленський жорстко відреагував на смертоносний обстріл Херсона й показав моторошні кадри

Юрій Горбунов

Телеведучий поширив відео з місця подій у Херсоні та звинуватив росіян у геноциді українського народу. Він наголосив, що 21 людина сьогодні постраждала від обстрілу Херсона.

Люди поспішали по своїх справах, але "русский мир" розпорядився інакше! Все це сталося якраз під час звернення Путіна до федеральних зборів, де Захід і Україна були звинувачені у розв‘язанні війни! Не збори, а з’їзд ЦК КПСС!,

– заявив Горбунов.

Ведучий додав, що під час промови російського диктатора пролунали ті самі наративи і ті самі звинувачення! "Це ще один факт геноциду проти українців! Ще одна папка в суд в Гаазі", – написав він.

Маша Єфросиніна

Українська телеведуча також поділилася в Instagram-Stories моторошними кадрами з Херсона, від яких стає не по собі. На її думку, світ має бачити злочини Росії.

Поки ця гнилота виступала перед своїми рабами, її армія обстріляла Херсон. Вбито п'ятеро людей, 16 поранено,

– написала телеведуча.



Маша Єфросиніна про обстріл Херсона / Фото з її інстаграм-сторіс

Джамала

Співачка вкотре закликала людей з різних куточків світу поширювати інформацію про терористичні дії кремлівської армії. "Світ! Поширюйте це! Росія – країна-терорист", – написала Джамала.



Джамала про обстріл Херсона / Фото з її інстаграм-сторіс

Ектор Хіменес-Браво

Зірковий шеф-кухар назвав росіян "нелюдами" та заявив, що ніколи їх не пробачать. "Нелюди... Немає їм прощення", – написав Ектор.



Ектор про обстріл Херсона / Фото з його інстаграм-сторіс

Світлана Тарабарова

Співачці зізнається, що їй боляче бачити кадри з Херсона, адже це її рідне місто. "Тварі з недокраїни продовжують вбивати людей...", – емоційно написала Тарабарова.



Тарабарова про обстріл Херсона / Фото з її інстаграм-сторіс

Макс Барських

Співак також родом з Херсона. У своїх соцмережах він звернувся до окупантів та пообіцяв їм покарання за усі зруйновані життя.

"За кожен скоєний злочин ви понесете відповідальність! Кожен нелюд буде знайдений та покараний! Херсоне, тримайся", – написав Барських.



Барських про обстріл Херсона / Фото з його інстаграм-сторіс

Андрій Бєдняков

Телеведучий поспівчував родинам усіх загиблих внаслідок ворожого удару по Херсону.

Росія знову обстріляла Херсон. Зупинка громадського транспорту. П'ятеро загиблих та 16 поранених. Співчуття родинам загиблих,

– написав шоумен.



Бедняков про обстріл Херсона / Фото з його інстаграм-сторіс

Додамо, що Тарас Цимбалюк, Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, Ольга Сумська, Анна Саліванчук та інші у своїх Instagram-Stories перепостили відео від президента Володимира Зеленського про цинічний обстріл Херсона та висловили співчуття родинам загиблих.

Як зірки реагують на землетрус / Скриншоти інстаграм-сторіс

Що відомо про обстріл Херсона 21 лютого