У Кракові радикали зірвали зустріч з письменницею Оксаною Забужко

Українська письменниця Оксана Забужко після зустрічі у Ряшеві мала бути присутньою у Кракові. Туди її запросили, щоб вручити відзнаку імені Станіслава Вінценза. Проте попередню зустріч з шанувальниками зірвали радикально налаштовані активісти.

Зустріч відбулась 21 листопада у Міжнародному культурному центрі, де була присутня Забужко та її прихильники. Щоправда, її перервали польські націоналісти, які розгорнули плакати, де були зображені перекреслені обличчя Бандери та Шухевича.

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У ЗМІ повідомляють, що на події були присутні близько 40 людей, які на задніх рядах піднялись, щоб висловити протест. Також ще понад сто людей вийшли на площу Ринок проти відзначення української письменниці. Щоб їх заспокоїти, організатори викликали поліцію. У порталі кажуть, що правим політичним силам нібито не подобається кандидатура української письменниці.



Зірваний захід за участю Оксани Забужко у Кракові / Фото з фейсбуку

Зазначимо, що 22 листопада Оксану Забужко мають нагородити відзнакою імені Станіслава Вінценза, яку вручають за популяризацію культури Центральної та Східної Європи. Її мають дати в рамках Open Eyes Economy Summit від Краківської міської ради.

"Величезна праця Оксани Забужко, спрямована на усвідомлення світу історичної, культурної та екзистенційної специфіки України в ширшому контексті цивілізації, сучасної історії та зв’язків між народами, а також її літературні досягнення в особливий спосіб наближають чутливість мешканців нашого макрорегіону, спонукали журі премії майже одностайно прийняти її кандидатуру", – пояснив призначення лауреатом премії Забужко голова міської ради Кракова та голова журі премії Рафал Комаревич.

Реакція у мережі

Інцидент вже прокоментував директор львівського музею Івана Франка Богдан Тихолоз, який був присутній на зустрічі. Він заявив, що вважає такий "протест" провокацією.

Політична провокація ультраправих сил у Кракові, яка зірвала розмову з Оксаною Забужко, – спроба вбити клин між українцями і поляками, яка на руку Росії. Певен, що за цією провокацією видніють путінські щурячі вушка. Прикро, але нам своє робить: будувати мости діалогу і не шукати приводів для розбрату у минулому, а творити спільне майбутнє,

– написав у мережі Тихолоз.

Захід за участі Забужко намагались зірвати радикали / Фото з фейсбуку Тихолоза

Сама письменниця Оксана Забужко у соціальних мережах чи ЗМІ не коментувала інцидент.