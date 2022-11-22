Встреча состоялась 21 ноября в Международном культурном центре, где присутствовала Забужко и его поклонники. Правда, ее прервали польские националисты, которые развернули плакаты, где изображены перечеркнутые лица Бандеры и Шухевича.

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В СМИ сообщают, что на происшествии присутствовало около 40 человек, которые на задних рядах поднялись, чтобы выразить протест. Также еще более ста человек вышли на площадь Рынок против празднования украинской писательницы. Чтобы их успокоить, организаторы вызвали полицию. В портале говорят, что правым политическим силам вроде бы не нравится кандидатура украинской писательницы.



Сорванное мероприятие с участием Оксаны Забужко в Кракове / Фото из фейсбука

Отметим, что 22 ноября Оксану Забужко наградить отличием имени Станислава Винценза, которое вручают за популяризацию культуры Центральной и Восточной Европы. Ее должны дать в рамках Open Eyes Economy Summit от Краковского городского совета.

"Огромный труд Оксаны Забужко, направленный на осознание мира в исторической, культурной и экзистенциальной специфики Украины в более широком контексте цивилизации, современной истории и связей между народами, а также ее литературные достижения в особый способ приближают чувствительность жителей нашего макрорегиона, побудили жюри премии почти единодушно принять ее кандидатуру", – объяснил назначение лауреатом премии Забужко глава городского совета Кракова и председатель жюри премии Рафал Комаревич.

Реакция в сети

Инцидент уже прокомментировал присутствовавший на встрече директор львовского музея Ивана Франко Богдан Тихолоз. Он заявил, что считает такой "протест" провокацией.

Политическая провокация ультраправых сил в Кракове, сорвавшая разговор с Оксаной Забужко, – попытка убить клин между украинцами и поляками, которая на руку России. Уверен, что за этой провокацией виднеются путинские крысиные ушки. Обидно, но нам свое делает: строить мосты диалога и не искать поводов для раздора в прошлом, а творить общее будущее,

– написал в сети Тихолоз.

Мероприятие с участием Забужко пытались сорвать радикалы / Фото с фейсбука Тихолоза

Сама писательница Оксана Забужко в социальных сетях или в СМИ не комментировала инцидент.