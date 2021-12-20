Оксана Муха виступить у Львові з концертами "Радуйся": нова різдвяна програма

Українська співачка, переможниця "Голосу країни" Оксана Муха 25 грудня виступить у рідному Львові. Напередодні новорічно-різдвяних свят вона презентує нову програму "Радуйся!".

Оксана Муха звикла взимку дарувати прихильникам різдвяну казку, тому з задоволенням виступить перед львів'янами та гостями міста атмосферного зимового вечора.

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Різдвяні концерти Оксани Мухи у Львові

Цього року зірка презентує нову програму "Радуйся!". У Львові пройдуть 2 концерти. Оксана Муха виступить на сцені Національного драматичного театру ім. М. Заньковецької 25 грудня о 17:00 та о 19:30. Організатори повідомляють, що квитки залишилися лише на другий концерт – на 19:30.

На початку 2022 року виконавиця дасть концерти в Києві (8 січня) та Вінниці (9 січня).



Оксана Муха виступить у Львові / Фото пресслужби

Нова програма Оксани Мухи

Лейтмотивом нової різдвяно-новорічної програми Оксани Мухи є власне радість і світло Різдва: "Я щороку чекаю різдвяної зустрічі з українцями. Для мене це вже традиція, без якої не уявляю свят. Ці концерти наповнять нас усіх радістю народження Христа, пісенною радістю! Ті колядки та щедрівки, які я зібрала у цій програмі, сповна розкривають головний зміст Різдва і промовляють до нас: "Радуйся, людино! Син Божий народився!", – наголосила Оксана.

Оксана Муха та її музиканти радуватимуть слухачів такими колядками: "Щедрик", "Тиха ніч", "Бог ся ррождає", "Народився Бог на санях", "На небі зірка ясна засяяла". І це лише частина музичних творів святкових концертів. Також у програмі будуть давні та мало знані щедрівки, різдвяні прем'єри. Спеціальним гостем вечора у Львові стане колоритний музично-театральний етногурт YAGODY.



Оксана Муха / Фото пресслужби

Концерти Оксани Мухи "Радуйся!" 25 грудня у Львові – чудова нагода наколядуватися у теплому колі тих, хто любить, шанує і береже українську різдвяну традицію. Й у дружній, єдиній атмосфері зарядитися добром, світлом та радістю на всі прийдешні свята!