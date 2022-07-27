Набула нового сенсу, – "Океан Ельзи" випустив пісню "Квіти мінних зон", що написав до війни

Український гурт "Океан Ельзи" презентував нову пісню "Квіти мінних зон". Трек був написаний ще до 24 лютого, але вже після вторгнення набув нового сенсу.

Український рок-гурт "Океан Ельзи" відзначився прем'єрою кліпу сьогодні, 27 липня. Музиканти випустили пісню та відео "Квіти мінних зон".

Дивіться також Про допомогу ЗСУ, музику під час війни та російські пісні: інтерв'ю з Сергієм Лазановським

Прем'єра кліпу "Океану Ельзи"

Артисти розповіли, що пісня була написала кілька років тому, і мала увійти в альбом "Океану Ельзи", запланований на квітень 2022 року. Але повномасштабне вторгнення трохи змінило плани музикантів.

В кадрі одночасно відбуваються події у двох вимірах – життя в тилу та бойові дії на фронтах війни за свободу і Незалежність України. Та найголовніше – це не два паралельні світи, а наша спільна, одна на всіх реальність. Коли на відстані руки – війна, на відстані руки – тил,

– поділились учасники гурту.

"Тривога, біль, безсонні ночі очікування короткого повідомлення "все добре у нас", "я норм", "живий" або просто "+". І тут же – лють до ворога, яка перетворюється на рішучість, сміливість і непохитну віру у звільнення кожного метру своєї країни. І йти до цієї мети ми маємо усі разом, кожен на своїй ділянці єдиного фронту".

Ідея пісні та кліпу не лише в головних сенсах, але й меті, яку поставив перед собою гурт. "Океан Ельзи" відкрили збір на пікапи для українських військових. Як розповів Святослав Вакарчук в ефірі телемарафону, ці авто є вкрай потрібними для ЗСУ,

"Запускаємо разом з партнерами – фондом "Повернись живим" та мобільним оператором Київстар, який виділяє 10 мільйонів гривень. Кошти від монетизації кліпу та пісні на музичних платформах, також будуть долучені до збору. Більше переглядів, прослуховувань – більше зборів на пікапи", – зауважують музиканти.

"Океан Ельзи" – "Квіти мінних зон": дивіться відео онлайн

Святослав Вакарчук про прем'єру

Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук розповів більше про пісню у "Єдиних новинах". Він зізнався, чому вирішив таки випустити трек.

Писав я її під час російсько-української війни, першої фази, не тої повномасштабної, яка почалась 24 лютого, але вже після того, як росія вторглась на Донбас і окупувала Крим. Писав про Україну, ситуацію в Україні, солдатів, офіцерів, які повертаються додому і які їдуть потім знову назад,

– поділився артист.

"Про їх взаємодію з суспільством, посттравматичний синдром – з ним треба боротися. Але коли 24 почалась повномасштабне вторгнення, я зрозумів, що ця пісня набула нового змісту, бо тепер практично кожен в Україні став добровольцем, мобілізованим. Якщо не пішов воювати, то так чи інакше війна його повністю змінила".

Святослав Вакарчук підкреслив, що до 24 лютого, ймовірно, були такі люди, яких війна не зачепила, але зараз таких немає. "Хтось розлучився з сім'єю, в когось бомба влучила в будинок, хтось втратив близьких. Хтось з ранку до вечора займається невластивою для себе роботою. Всіх нас змінила війна".