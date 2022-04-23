"Океан Ельзи" відіграв концерт на "Золотих воротах" у Києві: потужні відео з підземки

14 квітня гурт "Океан Ельзи" анонсував перший за час війни концерт. Було відомо, що він відбудеться 24 квітня, але час не розголошували. Як з'ясувалося, Вакарчук заспівав на "Золотих воротах" у п'ятницю, а покажуть його виступ на Великдень.

Благодійний концерт у київському метро "Океан Ельзи" влаштував для волонтерів, медиків та військових. Гурт зумисне не розголошував час і дату, аби не створювати тисняву. Так, ввечері 22 квітня публіка зібралася на станції метро "Золоті ворота". Там для Святослава Вакарчука та музикантів облаштували справжню сцену.

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Усі охочі зможуть насолодитися хітами "Океану Ельзи" на Великдень, 24 квітня. Концерт "І все буде добре" покажуть в ефірі загальнонаціонального телемарафону о 21:00, а під час його трансляції збиратимуть гроші для дітей, які постраждали через війну.

Основа мета – це благодійність. Ми хочемо зібрати велику кількість коштів, які глядачі за бажанням, будуть перераховувати на потреби в першу чергу українських дітей, які постраждали під час цієї страшної війни,

– розповів Святослав Вакарчук.

Відео з концерту "Океану Ельзи" на "Золотих воротах" у Києві

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