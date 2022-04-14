"Океан Ельзи" дасть перший концерт у Києві за час війни: виступить в особливому місці

Український гурт "Океан Ельзи" оголосив, що проведе благодійний концерт "І все буде добре" на Великдень, 24 квітня. Подія проходитиме на станції метро "Золоті ворота" у Києві, адже саме метрополітен став прихистком для тисяч киян під час обстрілів міста.

Це буде перший концерт у час російсько-української війни від 24 лютого 2022 року. Окрім виступів перед військовими та жителями деокупованих територій лідер гурту – Святослав Вакарчук зможе зіграти кілька своїх особливих пісень. Цим концертом він та його колеги хочуть об'єднати мільйони людей, "які щодня борються за нашу перемогу, кожен на своєму фронті".

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Організатори події кажуть, що трансляція концерту відбудеться на усіх телеканалах, що мовлять марафон "Єдині новини" і під час нього на спеціальному сайті та за допомогою СМС відбуватиметься збір коштів на рахунок благодійного фонду "Твоя опора". Їх передадуть на допомогу українським дітям, які постраждали від війни Росії.



"Океан Ельзи" дасть перший концерт за час війни / Фото з інстаграму гурту

Захід проведуть за підтримки департаменту Big Entertainment shows 1+1 та Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства закордонних справ, Київської міської державної адміністрації.