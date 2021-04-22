Це плювок в обличчя, – Злата Огнєвіч розповіла, яку компенсацію отримала за скасування концертів

Українська співачка Злата Огнєвіч у своєму блозі порушила тему скасування концертів під час карантину. Зокрема, артистка розповіла, що отримала від держави 8 тисяч гривень компенсації за всі скасовані виступи. Виконавиця назвала це "плювком в обличчя культурі".

Огнєвіч висловила обурення в інстаграм-сторіз. Вже неодноразово українські артисти зверталися до влади з проханням відновити концертну діяльність, проте наразі карантинні обмеження не дозволяють зробити цього.

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Огнєвіч про компенсацію від влади

Злата опублікувала фото з акції протесту представників шоу-бізнесу в Римі. На знімку видно величезну кількість людей, які зібралися на площі з дотриманням соціальної дистанції. Таким чином діячі культури хотіли показати, що можна поєднувати публічні заходи з карантинними обмеженнями та відновити концертну діяльність.

"Рим, 2021 рік. Солідарна з колегами", – підписала фото артистка.



Злата Огнєвіч про карантин у сфері культури / Скриншот інстаграм-сторіз Злати Огнєвіч

У нас, на жаль, забракне сміливості на такий акт. Компенсація за весь безробітний рік мені, як ФОПу, склала 8 тисяч гривень. Вважаю, що це плювок в обличчя культурі та всім творцям нашої країни,

– емоційно висловилася артистка.



Злата Огнєвіч про карантин у сфері культури / Скриншот інстаграм-сторіз Злати Огнєвіч

Нагадаємо, 24 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд планує знову виплатити ФОПам по 8 тисяч гривень. Відповідний закон набув чинності 9 квітня. 21 квітня Кабінет Міністрів ухвалив рішення продовжити адаптативний карантин в Україні до 30 червня.

Наразі масові заходи дозволені лише у жовтій зоні. Зал має бути заповнений не більше, ніж наполовину.