"Одного разу мур впаде": Едгар Камінський пояснив, чому відмовляється працювати за кордоном

Український пластичний хірург Едгар Камінський зізнався, що його діти вже перебувають у Нідерландах, а йому пропонують роботу за кордоном. Проте він не хоче залишати країну, оскільки впевнений, що Україна переможе у війні.

Ексчоловік Слави Камінської поміркував, що багато українців ставлять зараз собі питання "що буде далі". Чи залишатись в Україні, чи їхати за кордон і починати там нове життя. Він хоче залишитись тут, тому що тут його земля. Наразі він цього б і так не зробив, оскільки в Україні – воєнний стан, і всі чоловіки віком від 18 до 60 років – не виїзні.

До слова Слава Камінська третю ніч спить з дітьми на підлозі в бомбосховищі: фото з Києва

"Я зараз в Україні. Діти мої вже у Голландії. Майже всі співробітники клініки перебувають в Україні. Мою клініку вже запрошують на роботу до Європи і навіть за океан, приємно, що все ж таки працювати в інших країнах ми можемо одразу. Але я точно знаю, що, починаючи свій бізнес в іншій країні, я вже не повернуся, я заберу із собою увесь склад клініки, хто погодиться. Але що тоді буде з країною, якщо так зроблять усі і всі ми поїдемо назавжди?" – запитує Едгар.

Він думає, що найбільше українців залишиться за кордоном серед молоді, адже їм легше почати нове життя. Також не повернуться тут ті, хто мав в Україні низьку зарплатню чи втратив житло через бомбардування. Але важливим аргументом для нього стане рішення США та Європи продовжувати тиснути на Росію санкціями. Якщо це припиниться, то більшість українців цього не витримає та залишить країну, на думку Едгара:

І тоді одного разу мур впаде. І Європа зустріне того, кого боїться, та подивиться ворогу у вічі. Але чи будуть українці захищати європейців? Чи європейці такі ж хоробрі, як українці?

Але пластичний хірург твердо переконаний, що ніколи не поїде працювати вже у Росію. Він це чітко зрозумів із самого початку війни: "Я вирішив так, навіть якщо мій диплом лікаря буде недійсним за кордоном, я буду працювати фотографом, дизайнером, маркетологом … Ким завгодно, але не в Росії". Наразі він вірить у перемогу України та мріє, що сюди повернулись евакуйовані українці.



Едгар Камінський не хоче залишати Україну / Фото з інстаграму чоловіка

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