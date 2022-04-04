Очі відмовляються вірити, – Тамерлан з TamerlanAlena розповів, як реагував на жахи в Бучі
Джерело:"Слава +"
Український співак Тамерлан з дуету TamerlanAlena служить у теробороні, тож на власні очі бачив звірства окупантів у Бучі. Він поділився, що вороги стріляли по мирному населенню без розбору.
Днями українські ЗС звільнили Київщину від окупантів. Бійці та тероборона прибули в міста на "зачистку". У Бучу прибув і Тамерлан з гурту TamerlanAlena.
Читайте також Кров застигає в жилах: "Антитіла", Могилевська шоковані кадрами з Бучі та інших міст Київщини
Про враження від Бучі
Тамерлан розповів, що руйнування інфраструктури міста вже його не вражало, адже він змирився з такими картинками за час служби в теробороні. Однак воєнні злочини, скоєні проти мирних жителів, привели його в шок.
Я був здивований в першу чергу тим, з якою жорстокістю і цинізмом були скоєні злочини, вбивства людей. Людей шкода, все решта збудується, а людей вже не повернути. Наскільки треба бути нелюдами, чортами, щоб таке взагалі робити з мирним нанесенням. З жінками, які зв'язані, голі. Це страшно насправді,
– поділився музикант.
"Це відбувається зараз у центрі Європи, у мирній країні, яка за всю незалежність ні з ким не воювала. Україна – завжди була миролюбна країна. Очі відмовляються вірити в те, що бачать. Це жахливо. І вони всюди. Хтось їхав велосипедом, хтось сидів у машині. Видно, що це була стрільба без розбору", – додав він.
Чому російські військові йшли на ці злочини
На думку Тамерлана, росіяни чинили злочини з метою залякати населення. Бо вони зрозуміли, який спротив чинить народ.
"Я думаю, що це щоб залякати населення. Бо вони стикнулися зі справжнім народним спротивом, який дали українці. Українці дали бій. І ЗСУ – профі, вони роблять чудеса, майстри своєї справи. З Сирією проскочило, з Кримом проскочило, але тут наша земля, ми стоїмо до останнього й вони були здивовані", – поділився артист.
Повне інтерв'ю Тамерлана для "Слава +": дивіться відео