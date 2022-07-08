Подружжя танцівників Євген та Наталія Кот прийняли рішення залишатися в Україні. Все ж, їм довелося поїхати з Києва.
До слова Кошовий привітав дружину з "кришталевим" весіллям: "У багатстві і бідності"
Як Євген Кот з дружиною ледь не помер
Танцівник пояснив, що вирішив з дружиною вирушати з Києва, бо почав труїтися чадним газом. Недалеко від них були сильні бої.
О другій годині дня стало темно, так димом затягнуло все. Почали горіти хімічні склади косметичної компанії й заправка, що знаходилася неподалік. Вітер дув у наш бік,
– розповів Євген Кот.
Ще ввечері у подружжя з'явилось неприємне відчуття в горлі. Зранку вони вирішили виїжджати зі столиці.
"Вночі у Наталі піднялася температура. Почало стискати груди. Лікарні не працювали, лише приймали поранених. Тоді я зрозумів, що треба їхати. Побачили, що весь автомобіль у попелі. Ми сіли і поїхали".
Чому дружина Кота не виїхала за кордон
Євген Кот поділився, що пропонував дружині покинути Україну. Але вона не погоджувалась. Дівчина працює над онлайн-марафонами, кошти з якого йдуть на допомогу ЗСУ.
Якщо чоловіки боялися, то й жінки тим паче. Я їй казав поїхати, а вона сказала, що без мене нікуди не поїде. У нас є вислів: "Разом і до кінця, незважаючи ні на що", він народився ще коли ми одружилися. Дружина була поруч весь час, і я розумів, що її захищатиму 100%,
– каже Євген.
Євген Кот і Наталія Татаринцева / Фото з інстаграму танцівника