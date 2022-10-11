Моєї вулиці немає, – Даша Астаф'єва прокоментувала ракетний обстріл центру Києва

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва постраждала через вчорашній ракетний удар по Києву. Вона розповіла, що загарбники зруйнували її вулицю.

10 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по містах України. Постраждала й столиця – ракети прилетіли в центр Києва.

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Даша Астаф'єва відреагувала на обстріл Києва

Українська модель й співачка Даша Астаф'єва відреагувала на терористичний обстріл столиці. Вона розповіла, що окупанти зруйнували її вулицю.

Моєї вулиці немає. Дякую всім, хто шукав і запропонував допомогу. Мої люди завжди є,

– написала модель.

Даша Астаф'єва про обстріл Києва / Фото з інстаграм-сторіз

Також Даша Астаф'єва звернулась до окупантів, закликавши їх забиратися з України. "Охорона у нас, що треба. Ідіть геть з України, сволота. Вам все одно вже п*зда".

Що відомо про удари на столицю

Загарбники випустили на Київщину 23 ракети. Внаслідок атаки в самому Києві загинули 5 людей, постраждали 51 особа, із них – 42 госпіталізовані.

Окупанти влучили ракетою у парк Шевченка. Загарбники вирішили вдарити прямо по дитячому майданчику. Також росіяни хотіли зруйнувати скляний міст біля арки Дружби народів, але він встояв.

На влучення в парк Шевченка відреагувала також ексдружина Кличка Наталія. Як вона розповіла, одне з влучань було поблизу Червоного корпусу університету імені Шевченка, а квартира, в якій мешкала Наталія, розташована за рогом.