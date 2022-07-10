"Стерли з лиця землі моє дитинство": окупанти знищили школу, де вчилась Заріцька з KAZKA

Російські окупанти вночі 10 липня завдали удару по Харкову і влучили у школу. Там навчалась солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька

Росіяни продовжують нещадно обстрілювати Харків. 10 липня вночі ракети влучили у житловий будинок та школу. У цій школі навчалась Олександра Заріцька.

Важливо Вночі російські ракети влучили у житловий будинок та школу в Харкові

Окупанти зруйнували школу, де навчалась Олександра Заріцька

Солістка гурту KAZKA зізналась, що тепер російські окупанти знищили її дитинство. Вона не може повірити у трагедію.

Мій ранок почався ось так. Русня стерла з лиця землі моє дитинство, мою рідну школу. Я не можу в це повірити, але це правда,

– написала Олександра Заріцька.

Зірка розповіла про свої спогади з дитинства, які пов'язані зі школою у Харкові.

"Це була неймовірна гімназія, де я знайшла перших справжніх друзів, перший раз заспівала на сцені актового залу, в стінах цієї школи я закохувалася, танцювала на дискотеках, плакала через погані оцінки. В цій школі були найсмачніші булочки з корицею від тьоті Тоні. Тепер це все просто спогади. А я так хотіла цим літом приїхати в гості в школу…. Харків, тримайся. Люблю тебе", – поділилась співачка.

Фото та відео з інстаграму Олександри Заріцької:

Лідерка гурту підсумувала словами про те, що зараз важливо не забувати про Харків, який мало не щодня обстрілюють.

, як повідомляли у ДСНС, руйнування освітнього закладу часткові, до того ж обійшлося без жертв. Хвилиною пізніше ракетний удар зруйнував частину житлового будинку.

Наслідки руйнування Харкова / Фото 24 каналу