З обручками на шиї: Тіна Кароль розчулила відео у 13 річницю шлюбу з покійним чоловіком

Популярна українська співачка Тіна Кароль оприлюднила щемливе відео. З нагоди річниці шлюбу з покійним Євгеном Огіром зірка показала їхні обручки, які носила на шиї.

Відома українська співачка Тіна Кароль та померлий продюсер Євген Огір 15 червня мали б відсвяткувати 13 річницю шлюбу. Артистка часто вшановує пам'ять коханого чоловіка, тому не змогла не згадати про річницю весілля й цього разу.

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Тіна Кароль показала щемливе відео

В інстаграм-сторіз знаменитість опублікувала короткий ролик. У ньому співачка постала в оранжевій кофтинці. Та найбільшу увагу прихильників привернув особливий аксесуар на шиї.

Тіна Кароль зблизька показала її з чоловіком обручки, які носила на чорному ланцюжку. Вона доповнила ролик зворушливим підписом: "Ми разом в небі й на землі". Відео також поділився фан-акаунт артистки.

Історія кохання Тіни Кароль та Євгена Огіра