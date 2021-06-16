З обручками на шиї: Тіна Кароль розчулила відео у 13 річницю шлюбу з покійним чоловіком

Популярна українська співачка Тіна Кароль оприлюднила щемливе відео. З нагоди річниці шлюбу з покійним Євгеном Огіром зірка показала їхні обручки, які носила на шиї.
Відома українська співачка Тіна Кароль та померлий продюсер Євген Огір 15 червня мали б відсвяткувати 13 річницю шлюбу. Артистка часто вшановує пам'ять коханого чоловіка, тому не змогла не згадати про річницю весілля й цього разу.
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Тіна Кароль показала щемливе відео
В інстаграм-сторіз знаменитість опублікувала короткий ролик. У ньому співачка постала в оранжевій кофтинці. Та найбільшу увагу прихильників привернув особливий аксесуар на шиї.
Тіна Кароль зблизька показала її з чоловіком обручки, які носила на чорному ланцюжку. Вона доповнила ролик зворушливим підписом: "Ми разом в небі й на землі". Відео також поділився фан-акаунт артистки.
Історія кохання Тіни Кароль та Євгена Огіра
- Співачка познайомилася з продюсером у 2007 році, коли вони зустрілися на телеканалі М1. Спершу Євген Огір навіть не звернув уваги на Тіну, а вона дуже розгубилася та засоромилася.
- Згодом чоловік став продюсером Кароль та допомагав їй будувати музичну кар'єру. За час співпраці дружні стосунки пари переросли в роман.
- Романтичні відносини розвивалися дуже швидко. У січні 2008 року закохані розписалися в РАЦСі, а згодом влаштували романтичну церемонію на Мальдівах.
- 15 червня того самого року Євген і Тіна обвінчалися в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. У листопаді у щасливого подружжя народився син, якого назвали Веніаміном.
- Через певний час в Євгена Огіра діагностували рак шлунку. Продюсер боровся з хворобою, однак не зміг її подолати. 28 квітня 2013 року чоловік пішов з життя.