Образилась і пішла: Адель покинула інтерв'ю через журналіста, який не слухав її новий альбом
Джерело:The Daily Mail
Британська співачка Адель повернулась у шоу-бізнес. Вона випустила альбом та дає нові інтерв'ю. Однак одна розмова з журналістом закінчилась невтішно: Адель пішла через те, що він не слухав її новий альбом.
Відома британська співачка Адель стала гостею телеканалу Channel 7 і прийшла на інтерв'ю до журналіста Метта Дорана. Однак бесіда зірки з журналістом довго не тривала.
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Чому Адель пішла з інтерв'ю
Виконавиці нібито ставили різні запитання, однак більшість з них не стосувалися музики. Тож вона запитала в журналіста, як би він оцінив новий альбом "30". На що Метт Доран відповів, що його не слухав.
Після цього інтерв'ю закінчилося – "ображена" Адель покинула студію. Попри те, що інтерв'ю тривало 20 – 30 хвилин і мало завершений вигляд, лейбл співачки Sony заборонив телеканалу транслювати інтерв'ю.
Компанія Seven Network, яка володіє телеканалом Channel 7, витратила на інтерв'ю з Адель, кадри з концерту One Night Only, і розмову з Опрою Вінфрі майже 1 мільйон доларів.
Журналіста Метта Дорнана, який обурив Адель, усунули від роботи на два тижні.
Повернення Адель
- Британська співачка Адель вперше за 6 років повернулась у шоу-бізнес. Усередині жовтня вона випустила кліп у чорно-білих тонах на пісню Easy On Me.
- Днями артистка випустила довгоочікуваний альбом "30". Він присвячений думкам Адель про материнство, її болюче розлючення та сина.
- Також Адель виступила з першим приватним концертом за 5 років, де гостями стали запрошені зірки та близькі співачки. Ймовірно, скоро знаменитість виступить з концертом і для всієї аудиторії.