Образилась і пішла: Адель покинула інтерв'ю через журналіста, який не слухав її новий альбом

Британська співачка Адель повернулась у шоу-бізнес. Вона випустила альбом та дає нові інтерв'ю. Однак одна розмова з журналістом закінчилась невтішно: Адель пішла через те, що він не слухав її новий альбом.

Відома британська співачка Адель стала гостею телеканалу Channel 7 і прийшла на інтерв'ю до журналіста Метта Дорана. Однак бесіда зірки з журналістом довго не тривала.

Чому Адель пішла з інтерв'ю

Виконавиці нібито ставили різні запитання, однак більшість з них не стосувалися музики. Тож вона запитала в журналіста, як би він оцінив новий альбом "30". На що Метт Доран відповів, що його не слухав.

Після цього інтерв'ю закінчилося – "ображена" Адель покинула студію. Попри те, що інтерв'ю тривало 20 – 30 хвилин і мало завершений вигляд, лейбл співачки Sony заборонив телеканалу транслювати інтерв'ю.

Компанія Seven Network, яка володіє телеканалом Channel 7, витратила на інтерв'ю з Адель, кадри з концерту One Night Only, і розмову з Опрою Вінфрі майже 1 мільйон доларів.

Журналіста Метта Дорнана, який обурив Адель, усунули від роботи на два тижні.

Повернення Адель