В образі морячки: Леся Нікітюк показала чарівні фото з річкової прогулянки по Дніпру

Відома українська ведуча та блогерка Леся Нікітюк відправилась у круїз Дніпром. Заразом зірка влаштувала фотосесію, у якій позувала в образі морячки.

Успішна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк поділилась з шанувальниками новими фото. Вона продемонструвала трендовий образ під час прогулянки Дніпром.

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Образ Лесі Нікітюк

Знаменитість активно проводить літо – вона вже відпочивала в Чорногорії, Португалії та Туреччині. Цього разу Леся Нікітюк провела час у круїзі Дніпром.

На річкову прогулянку телеведуча приміряла стильний аутфіт. Вона ефектно позувала перед камерою в корсеті з синім принтом, що підкреслював фігуру. Корсет зірка поєднала з білосніжним костюмом, що складався з напівпрозорого асиметричного топа та мініспідниці.

Леся Нікітюк доповнила вбрання черевичками в тон, головним убором у стилі моряків та золотими браслетами. Вона розпустила та вирівняла біляве волосся. На обличчі блогерка зробила легкий макіяж, підкресливши очі тушшю, а губи – рожевим блиском.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Реакція мережі

Шанувальники захоплюються новим образом Лесі Нікітюк. Серія нових фото набрала понад 70 тисяч вподобань та безліч коментарів: