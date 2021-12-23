В образах наречених: Лілія Ребрик з чоловіком відсвяткувала річницю весілля – неймовірні фото

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик і її чоловік Андрій Дикий святкують 10 річницю весілля. З цієї нагоди подружжя позувало у фотосесії в образах наречених.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий є однією з найміцніших сімей в українському шоу-бізнесі. Протягом багатьох років вони зберігають кохання та пристрасть у стосунках.

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Весільна фотосесія Ребрик і Дикого

У день 10 річниці весілля телеведуча опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі серію фото, на яких зображена разом із коханим. Лілія та Андрій позували в образах наречених. Вони вирішили вдруге відчути себе молодятами та ще раз прожити той прекрасний день.

Лілія постала перед камерою фотографа у силуетній мереживній сукні білосніжного кольору. Вбрання мало спокусливе декольте та довжелезний шлейф. Такий look вона поєднала з білими туфлями-човниками на підборах, довершила аутфіт вишуканими сережками. Волосся зірка вклала у локони та акуратно зчепила, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках.

Андрій позував поруч із коханою в чорному смокінгу, білій сорочці та краватці-метелику.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий в образах наречених / Фото з інстаграму телеведучої

Текст публікації Лілії Ребрик:

10 років разом, а ми як новенькі! Трояндове весілля – чудовий привід відчути себе знову і знову молодятами. Не віриться, що ми вже 10 років разом, що в нас вже дві такі прекрасні донечки, а найголовніше, що в нас ще так багато всього попереду! Стільки планів! Стільки бажань!

Андрію, як круто, що ми з тобою колись в танцях зустрілися. Мені так ніжно, так весело і так спокійно з тобою. Завжди! Веди мене по життю, як в танці. 10 років – це тільки початок.

З днем народження, наша "дика сімейка".