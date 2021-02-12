Обожнюю читати: Володимир Остапчук порадив книги, які перевернуть життя

Успішний український шоумен Володимир Остапчук зізнався, що обожнює читати книжки. Він розповів добірку книг, які колись перевернули його життя.

Відомий український телеведучий Володимир Остапчук днями розповів про свою пристрасть до читання книг. Він запропонував переглянути добірку тих творів, які перевернули його життя.

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Найкращі книжки від Володимира Остапчука

Шоумен розповів, що його бабуся була директором бібліотеки в університеті, а дядько – письменником. В кімнаті Володимира завжди було багато різних книжок, тому він з дитинства обожнює їх: запах, вигляд і все, що з ними пов'язано.

Айн Ренд . Шоумен зізнається, що варто читати багато книжок цієї письменниці, окрім її видатного твору "Джерело".

. Шоумен зізнається, що варто читати багато книжок цієї письменниці, окрім її видатного твору "Джерело". Володимир Набоков . Володимир розповів, що насправді був шокований, коли прочитав "Лоліту" чи "Захист Лужина". Чоловік додав, що вважає Набокова мегамозком. Адже його порівняння та повороти подій не давали заснути Остапчуку, коли той читав "Запрошення на страту".

. Володимир розповів, що насправді був шокований, коли прочитав "Лоліту" чи "Захист Лужина". Чоловік додав, що вважає Набокова мегамозком. Адже його порівняння та повороти подій не давали заснути Остапчуку, коли той читав "Запрошення на страту". Ернест Гемінгвей . Телеведучий поділився, що обожнює письменника за його жорсткий стиль, дошкульну мову та чоловічий характер. Тому його книжка "Недовге щастя Френсіса Макомбера" допоможе виховати з хлопчика чоловіка. Натомість "Свято, яке завжди з тобою", – закохає в життя.

. Телеведучий поділився, що обожнює письменника за його жорсткий стиль, дошкульну мову та чоловічий характер. Тому його книжка "Недовге щастя Френсіса Макомбера" допоможе виховати з хлопчика чоловіка. Натомість "Свято, яке завжди з тобою", – закохає в життя. Антон Чехов . Володимир радить прочитати всі його твори. "Навіть не запитуйте, чому", – написав Остапчук.

. Володимир радить прочитати всі його твори. "Навіть не запитуйте, чому", – написав Остапчук. Малкольм Гладуелл, Ювал Харарі, Нассім Талеб. Цих авторів у жанрі нон-фікшн також читає шоумен. Радить робити це в оригіналі.



Володимир Остапчук / Фото з інстаграму Володимира Остапчука