Обожаю читать: Владимир Остапчук посоветовал книги, которые перевернут жизнь
Успешный украинский шоумен Владимир Остапчук признался, что обожает читать книги. Он рассказал о подборке книг, которые когда-то перевернули его жизнь.
Источник:инстаграм Владимира Остапчука
Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук на днях рассказал о своей страсти к чтению книг. Он предложил пересмотреть подборку тех произведений, которые перевернули его жизнь.
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Лучшие книги от Владимира Остапчука
Шоумен рассказал, что его бабушка была директором библиотеки в университете, а дядя – писателем. В комнате Владимира всегда было много разных книг, поэтому он с детства обожает их: запах, вид и все, что с ними связано.
- Айн Рэнд. Шоумен признается, что стоит читать много книг этой писательницы, кроме ее выдающегося произведения "Источник".
- Владимир Набоков. Владимир рассказал, что на самом деле был шокирован, когда прочитал "Лолиту" или "Защита Лужина". Мужчина добавил, что считает Набокова мегамозгом. Ведь его сравнения и повороты событий не давали заснуть Остапчуку, когда тот читал "Приглашение на казнь".
- Эрнест Хемингуэй. Телеведущий поделился, что обожает писателя за его жесткий стиль, пронзительный язык и мужской характер. Поэтому его книга "Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера" поможет воспитать из мальчика мужчину. Зато "Праздник, который всегда с тобой", – влюбит в жизнь.
- Антон Чехов. Владимир советует прочитать все его произведения. "Даже не спрашивайте, почему", – написал Остапчук.
- Малкольм Гладуэлл, Юваль Харари, Нассим Талеб. Этих авторов в жанре нон-фикшн также читает шоумен. Советует делать это в оригинале.
Владимир Остапчук / Фото с инстаграма Владимира Остапчука
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