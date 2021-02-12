Успешный украинский шоумен Владимир Остапчук признался, что обожает читать книги. Он рассказал о подборке книг, которые когда-то перевернули его жизнь.

Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук на днях рассказал о своей страсти к чтению книг. Он предложил пересмотреть подборку тех произведений, которые перевернули его жизнь.

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Лучшие книги от Владимира Остапчука

Шоумен рассказал, что его бабушка была директором библиотеки в университете, а дядя – писателем. В комнате Владимира всегда было много разных книг, поэтому он с детства обожает их: запах, вид и все, что с ними связано.

Айн Рэнд. Шоумен признается, что стоит читать много книг этой писательницы, кроме ее выдающегося произведения "Источник".

Шоумен признается, что стоит читать много книг этой писательницы, кроме ее выдающегося произведения "Источник". Владимир Набоков. Владимир рассказал, что на самом деле был шокирован, когда прочитал "Лолиту" или "Защита Лужина". Мужчина добавил, что считает Набокова мегамозгом. Ведь его сравнения и повороты событий не давали заснуть Остапчуку, когда тот читал "Приглашение на казнь".

Владимир рассказал, что на самом деле был шокирован, когда прочитал "Лолиту" или "Защита Лужина". Мужчина добавил, что считает Набокова мегамозгом. Ведь его сравнения и повороты событий не давали заснуть Остапчуку, когда тот читал "Приглашение на казнь". Эрнест Хемингуэй. Телеведущий поделился, что обожает писателя за его жесткий стиль, пронзительный язык и мужской характер. Поэтому его книга "Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера" поможет воспитать из мальчика мужчину. Зато "Праздник, который всегда с тобой", – влюбит в жизнь.

Телеведущий поделился, что обожает писателя за его жесткий стиль, пронзительный язык и мужской характер. Поэтому его книга "Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера" поможет воспитать из мальчика мужчину. Зато "Праздник, который всегда с тобой", – влюбит в жизнь. Антон Чехов. Владимир советует прочитать все его произведения. "Даже не спрашивайте, почему", – написал Остапчук.

Владимир советует прочитать все его произведения. "Даже не спрашивайте, почему", – написал Остапчук. Малкольм Гладуэлл, Юваль Харари, Нассим Талеб. Этих авторов в жанре нон-фикшн также читает шоумен. Советует делать это в оригинале.



Владимир Остапчук / Фото с инстаграма Владимира Остапчука