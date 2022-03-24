"Обов'язково треба жити": Зеленська, Вакарчук та інші підсумовують місяць війни з Росією

Українські зірки впродовж останнього місяця кардинально змінили вид діяльності, і з телеекранів швидко перекваліфікувались у ЗСУ, волонтерів та активістів. Сьогодні, 24 березня, через місяць після брутального вторгнення Росії, вони зробили підсумки боротьби.

Олена Зеленська

Однією з перших про місяць війни Росії з Україною написала перша леді України Олена Зеленська. Вона згадала про дітей, які загинули, мирне населення та братські могили з сотнями людей, яких немає змоги гідно поховати через постійні обстріли окупантів.

Важливо Місяць війни: провал "бліцкрігу" та героїчна оборона українців

Перша леді згадала й про 10 мільйонів вимушених переселенців, які відправились у менш небезпечні регіони України або за кордон. У підсумках знайшлось місце і підрахункам зруйнованої інфраструктури, серед яких є школи, лікарні, заклади культури та інші. Але жодна з цих втрат не зламала віру українців у перемогу, тому Україна далі боротиметься за свою свободу та право жити вільними людьми на власній землі.

"Рівно місяць тому ми прокинулися від вибухів, які не вщухають досі. Ми прокинулися в іншій реальності, де війна прийшла в наш дім. На війні час іде по-іншому. Ми постаршали на десяток років. Ми навчилися розрізняти снаряди за звуком… Поки ми живі, завжди є "але". Поки ми живі, ми відбудуємо зруйноване, ми зцілимо страждання, ми станемо кращими й сильнішими. Тому обов’язково треба жити!" – каже пані Олена.

Жінка також додала у допис відеоролик Станіслава Капралова, Артема Григоряна, Омрі Роуза, Сергій Пінчука та Марини Ткаченко, де англійською мовою також зображений гучний меседж для іноземців.

Святослав Вакарчук і "Океан Ельзи"

Від початку вторгнення Росії чоловік подорожує небезпечними регіонами України та підіймає дух українців своїми піснями. Зараз його підвищили до звання лейтенанта ЗСУ та відправили на завдання, аби той підтримував співгромадян в різних куточках країни.

"Місяць, який назавжди змінив все. 24.02.2022", – лаконічно зазначив гурт "Океан Ельзи".

Слава Дьомін

У своєму інстаграмі телеведучий "Люкс ФМ" розповів власну історію, як дізнався про наступ Росії місяць тому.

"24 лютого. 5:30. Мені за 20 хвилин вставати на ефір. Прокидаюся від дзвінка менеджера: "Терміново вставай! Київ бомблять". Я не забуду цього відчуття ніколи. 5 хвилин шоку. Відчинене вікно, звідки долинають звуки вибухів. А далі... А далі місяць війни… Вчора син сказав: "Тато! Вже цілий місяць". На що я відповів: "Це вже на місяць менше, ніж спочатку". Хочу, щоб у вас, хто читає це, близькі були у безпеці та здорові. Нехай так і буде!", – каже Дьомін.

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Гурт "Антитіла"

Музиканти ще за кілька днів до вторгнення Росії вступили разом у лави територіальної оборони Києва. Вже місяць вони захищають столицю від окупантів.

"Топити за своє не соромно, брате! Соромно – тиснути і не дожати. Місяць стоїмо! Місяць ми єдині та незламні, як ніколи! І з кожним днем ближчі до перемоги. Слава нашим Героям! Слава містам-Героям! Слава ЗСУ! Слава Україні!" – написали артисти.



Тарас Тополя у ТрО / Фото з інстаграму колективу

Тіна Кароль

Артистка зараз проживає у Польщі, де виступає на підтримку України та ходить на мітинги.

"Місяць війни, місяць болю і втрат, місяць кровополіття... Місяць надій, місяць як нація українців стала надгероїчною та об'єднаною. Місяць світ пліч-о-пліч стоїть з нами за свободу та мир. Я пишаюся тобою, Україно, і пишаюся її героями!" – написала Тіна та залишила уривок зі спільного виступу із семирічною дівчинкою у Варшаві.