Новорічна ніч у Карпатах і особлива традиція: Злата Огнєвіч про святкування Нового року

Новий рік є особливим святом для багатьох людей. Співачка Злата Огнєвіч ексклюзивно для 24 каналу розповіла, де любить зустрічати Новий рік, а також розсекретила свою традицію щодо подарунків.

Для артистів новорічні свята – це зазвичай зйомки у телепрограмах, виступи на корпоративах, концерти. Однак це не заважає сповна насолодитися магією цього особливого зимового часу.

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Злата Огнєвіч про найкраще святкування Нового року

Артистка зізналася, що обожнює зустрічати Новий рік на сцені. Вона святкує разом із музикантами, людьми, які є її тилом і творчою сім'єю.

"Декілька разів ми виступали в новорічну ніч у Карпатах. Щоразу це не лише свято, а й засніжені гори, казкові краєвиди й зимове повітря, яким не можу надихатися. І всі ці рази мені здавалося, що це найкращий Новий рік", – поділилася виконавиця.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму співачки

Новорічна традиція Злати Огнєвіч

У новорічну ніч важливо вірити в диво. Адже лише в такому випадку воно справді може стати реальністю.

У мене є маленька новорічна гра. Пишу на листочку свої думки та побажання для Злати, яка проживе наступний рік. Напередодні свята відкриваю коробочку і читаю ці листівки про себе і для себе,

– розповіла Огнєвіч.

Також у співачки є традиція, якої вона дотримується вже 5 років: "Я пакую декілька невеликих подарунків і надсилаю їх незнайомим людям, бажаючи гарних свят. Щоразу сподіваюся, що хтось незнайомий усміхнеться та відчує маленьке свято".



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму співачки