"Новорічна Маска": зіркові дуети, улюблені персонажі та святкові учасники

31 грудня о 20:00 на телеканалі "Україна" покажуть спеціальний випуск "Новорічної Маски". Вперше Оля Полякова заспіває з Олегом Винником, а Настя Каменських – з Вєркою Сердючкою. А також на сцену вийдуть улюблені герої двох сезонів і святкові персонажі.

Глядачі познайомляться з новими зимовими героями та спробують відгадати, які зірки ховаються у цих дивовижних образах.

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"Новорічна Маска": що побачать глядачі

На сцену загадкового шоу вийдуть улюблені маски двох сезонів, серед яких переможці – величне Сонце та меланхолійна Жирафа. А також магічний Мольфар, мрійливий Місяць і багато інших улюбленців.



Жирафа на "Новорічній Масці" / Фото пресслужби

Спеціально для "Новорічної Маски" створили 8 нових зимових костюмів, під якими заховаються українські суперзірки:

гламурне Мишеня на лижах;

крижану красуню Снігову Королеву;



Снігова Королева на "Новорічній Масці" / Фото пресслужби

запальну Ялинку;

яскраву Новорічну кульку;

королівського Пінгвіна;

різдвяного Оленя;



Різдвяний Олень на "Новорічній Масці" / Фото пресслужби

загадкову Дзеркальну людину;

Бурого Ведмедя в костюмі Білого.

Цього разу зіркові детективи не матимуть підказок від героїв, а гратимуть веселі ігри та вікторини, які допоможуть розгадати їхні особи. Одразу після виступів маски покажуть справжні обличчя.

Новорічними сюрпризами потішать і зіркові детективи:

Олег Винник та Оля Полякова представлять довгоочікувану прем'єру дуетної композиції "Длинноногое счастье";



Виступ Олі Полякової та Олега Винника / Фото пресслужби

Настя Каменських і Вєрка Сердючка заспівають "Попа как у Ким" у новому аранжуванні;



Виступ NK та Вєрки Сердючки / Фото пресслужби

Дзідзьо та Оля Полякова виступлять з дуетним треком "Щасливі люди".

А допомагатимуть відгадувати знаменитостей під масками колеги зіркових детективів: Злата Огнєвіч, Анастасія Приходько, Оля Цибульська, Слава Камінська, Міша Романова, Анна Трінчер, Асія Ахат, Lida Lee, Анна й Ангеліна Завальські, співаки Павло Зібров, Олег Скрипка, Діма Коляденко, Петро Чорний, Ivan NAVI та Іво Бобул, актори Дар'я Трегубова, Павло Костіцин, Олексій Тритенко, Арам Арзуманян, супермодель Алла Костромічова, фронтмен гурту СКАЙ Олег Собчук, учасники гурту ТНМК Фагот і Фоззі, вокаліст колективу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, блогери Олег Машуковський і Олена Філонова, шоумени Дядя Жора та JULIK, піаніст Євген Хмара та багато інших.