Новий рік зараз і в нашому дитинстві: коли було краще – особистий досвід Олександра Педана

Не раз чув, як люди з ностальгією говорять про новорічні свята у дитинстві. І ялинка тоді була краща, і страви смачнішими. Я з цим абсолютно не погоджуюся, – каже Педан в особистому блозі для 24 каналу.

Просто ми виросли й дуже змінилися

На думку Олександра Педана, то дитинстві він та його однолітки вірили в диво та чекали свята. Уже за місяць до Нового року з'являлося передчуття чогось казкового, і кожен з нетерпінням чекав, коли вже будете одягати з батьками ялинку, а потім писати листа Санта Клаусу. Зараз у ведучого такого відчуття немає. Проте воно живе в наших дітях, переконаний Педан.

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Новий рік мого дитинства

"Я вірю в те, що дитинство в наших дітей є кращим за наше. У них більше можливостей. Крім того, я собі можу зараз трохи більше дозволити, ніж того часу мої батьки. І це не тому, що вони погано старалися або не любили мене. Просто був такий дефіцитний час, коли іноді було важко дістати необхідне, що вже говорити про омріяні подарунки.

Наприклад, у мене не було багато варіантів, що попросити на свята. Батьки радили складати листа Діду Морозу з цілим списком подарунків, з яких той міг обрати якийсь один. Таким чином вони перестраховувалися, аби з усього переліку придбати щось бажане. Іноді я просто писав: "Санта Клаусе, принеси мені будь-який подарунок на твій смак". І попри те, завжди з нетерпінням залазив під ялинку, аби розгорнути пакунок і побачити, що ж там. Проте в сучасних дітей усе зовсім не так.

Сучасний Новий рік

Зараз мій син має можливість обрати подарунки, які йому дійсно хочеться. Так ми з дружиною Інною будемо впевнені, що Марік точно з ними гратиметься. Перед святами разом відкриваємо різні сайти й даємо Маріку подивитися й визначитися з тим, що він хоче. Він пояснює, чому обирає ту чи іншу річ, навіщо вона йому необхідна. Так ми вчимо сина аргументувати власну думку.



Олександр Педан з сином Маріком / Фото з інстаграму шоумена

Батькам зараз легше, тому що навколо купа пропозицій знижок, готових комплектів подарунків тощо. У сучасному світі набагато простіше та приємніше готуватися до Нового року. Можна замовити все в інтернеті, і подарунок доставлять прямо додому або в найближчий поштомат. І не потрібно більше їздити туди-сюди через усе місто в пошуках чи стояти в довжелезних чергах на касі.

Крім того, мені здається, що зараз набагато краще відчувається святкова атмосфера. Подивіться навколо! Усе в вогниках, звідусіль лунає різдвяна музика. Гуляючи містом, ти справді заряджаєшся цим настроєм. І одна втіха дивитися, як усе це радує дітлахів.

Дійсно, моє дитинство відрізняється від дитинства моєї малечі, але в позитивний бік. І я впевнений, що все в руках батьків. Дуже круто, коли ви намагаєтеся дати діткам те тепло, якого ви колись не отримали. Подаруйте їм класне дитинство – просто приділяйте більше часу й не забувайте створювати для них свято. Бо ми ж то знаємо, хто такі справжні Санта Клауси".