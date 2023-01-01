Побажання у всіх одне: українські зірки вітають з Новим роком і дякують ЗСУ

Попри війну українці зустріли Новий 2023 рік. Привітаннями поділилися й зірки, які здебільшого святкували 1 січня у колі сім'ї.

Україна зустріла Новий 2023 рік, який бачить переможним та щасливим. Зірки вітають своїх підписників та шанувальників та бажають головного – перемоги.

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Катя Осадча та Юрій Горбунов

Ворог підступно намагається забрати у нас свято. Сподіваюсь, що ви та ваші близькі у безпеці. В нас ворог намагається відібрати свято, але ми будемо вітати, підіймати келихи в будь-яких обставинах, вітати одне одного і загадувати головне бажання, ми знаємо, що прийдешній рік – рік Перемоги! З Новим Роком, мої дорогі! Ми були разом весь цей рік і наш наступний рік буде наш щасливий рік зі здійсненнями нашого головного бажання!

Зірки вітають з Новим роком / Фото з інстаграму

Григорій та Христина Решетник

"З Новим Переможним 2023 Роком. Найщиріші вітання від нашої сім'ї кожній українській родині".

Зірки вітають з Новим роком / Фото з інстаграму

MELOVIN

"Минулий рік та ще х*йня… Але повномасштабно показав усім, хто є хто. Відкрив справжніх героїв та нових кумирів сьогодення! Та звісно… зняв маски всім шаб*лдам. З Новим 2023 роком. Сил нам! Переможемо! А деда-пе**еда в Гаагу. Амінь. Слава Україні та ЗСУ".

Зірки вітають з Новим роком / Фото з інстаграму

Христина Горняк

"2022 рік був дуже виснаженим для кожного з нас. Персонально для мене, так дуже не простим, я б навіть сказала, що найскладніший рік мого життя. В якихось моментах рік був дуже повчальним, адже в цьому році ми точно навчились цінувати те, що раніше не помічали! Зараз я ціную ще більше кожен свій день! Та я б хотіла все ж таки підняти цей келих і загадати бажання, так воно єдине для кожного з нас зараз, і я дуже вірю в те, що воно здійсниться, і наші українські очі більше не плакатимуть, та ми всі будемо жити на своїй рідній землі, найкращій українській землі".



Зірки вітають з Новим роком / Фото з інстаграму

Злата Огнєвіч

"Переможний рік розпочався 24 лютого і триває досі. В нас єдине бажання на всіх – перемога. Бажаю цього всім серцем у 2023 році! Дякую незламним захисникам за те, що тримаєте Україну, такою великою ціною, від освідомлення якої боляче стискається моє серце…. Шана довічна й низький уклін кожному, кожній. Чекаю на повернення всіх полонених додому. Я і надалі робитиму все, щоб разом з вами наблизити Перемогу, на своєму артфронті. А потім…. Потім ми вийдемо на вулиці, обіймемося міцно, будемо плакати від щастя і побачимо той день, коли прийде мир".



Зірки вітають з Новим роком / Фото з інстаграму

Лілія Ребрик

Це був дуже важкий рік. Та який там рік! Суцільне 24 лютого довжиною у 10 місяців. Проте саме цього важкого року ми стали, як ніколи сильними, міцними, єдиними й незламними. Ми всі стали не на рік – на вічність старшими! Ми єдині навіть у своїх бажаннях: кожен українець де б він не був – мріє про нашу перемогу!

"І я впевнена, у році прийдешньому ця мрія обов’язково здійсниться! Я бажаю у 2023 кожному і кожній повернутися додому, відкрити своїми ключами свій дім, вдихнути його дуже особливий щемливий запах, наповнити ароматами улюблених справ, затишком, чистотою і звучанням голосів – ваших, ваших дітей, ваших друзів і родин".



Зірки вітають з Новим роком / Фото з інстаграму

Сергій Притула

Рік закінчується так, як і минав в цілому: під виття сирен і звуки прильотів, зі зціпленими зубами й з молитвами за наших захисників! Але рабам ніколи не зрозуміти, що жодні ракети не зламають волі народу, який обрав шлях гідності й свободи! Довели це у 2022. Не відступимо й у 2023!

Ксенія Мішина

"Цей рік справді був дуже важким і змінив життя кожного українця. Він приніс багато горя і сліз, розпачу і порожнечі. Ми багато чого втратили. Але ми й багато чого здобули. Побачили один одного, побачили справжню сильну країну. Відродили націю та показали світу безкомпромісну незалежність. Національний успіх завжди формується насамперед загальним характером. І ми його проявили як ніхто. Я розцінюю цей період, як портал у нову та красиву реальність. І загадую, щоб 23 рік став саме таким. Велика Перемога та великі досягнення. "Ми – лідери вільного світу" – нехай ця фраза стане визначальною на довгі роки нашої української історії".



Зірки вітають з Новим роком / Фото з інстаграму

Даша Квіткова і Нікіта Добринін

"Ми вітаємо вас з Новим Роком. Під бій курантів ми всі будемо думати лише про одне бажання, яке не змусить себе довго чекати. Перемога вже близько. Я сьогодні дивилась на людей і захоплювалась. Пройшла година після обстрілу, але наших людей не зламати. Настрій українців – це щось неймовірне! Ми тримаємось і вистоїмо".



Зірки вітають з Новим роком / Фото з інстаграму

Оля Полякова з доньками

Дорогі любі українці! Хай цей рік іде куди йшов. Було багато горя і сліз, але було багато доброти тепла і людяності! Хай в новому нам буде краще! Миру і перемоги Україні!!! Здоров'я і тепла вашим родинам! Дяка захисникам! Слава Україні!

Оля Цибульська

Леся Нікітюк

Ми обов'язково переможемо. І всі будемо обійматися завжди. В цьому році ми об’єдналися і довели, що ми вільні і нескорені українці! Давайте разом в 00.00 загадаємо те саме бажання… З Новим Роком, друзі! Я вас люблю! Дякую нашим захисникам і захисницям, дякую всім, хто боронить нашу землю. Слава Україні

Ілона Гвоздьова

"Хотіла так багато написати, стільки було зранку думок, побажань, мрій. А після обіду вирішила, що хочу сказати дуже дякую нашим ЗСУ, усім хто рятує наші життя, кожен день, хто допомагає наближати нашу країну до перемоги й кожен день ризикує своїм життям заради нашого!".



Зірки вітають з Новим роком / Фото з інстаграму

Катерина Кухар

"Потрібно відпустити цей рік, що став для кожного з нас переломним і увійти у новий з надсильно вірою у серці! Дякую нашим воїнам, що ми є! Дякую нашій нації, що ми показали всьому світу, яка є наша незламна країна! Бажаю кожній домівці миру, возз'єднання, спокою на душі й нехай 2023 принесе перемогу! З прийдешнім Новим і точно переможним Роком! Україна вічна!".



Зірки вітають з Новим роком / Фото з інстаграму

Монатік

"Перш за все хочу подякувати нашим героям, захисникам і захисницям за те, що взагалі маю змогу писати цей пост. Також хочу подякувати моїй сім’ї за те, що не дали з'їхати з глузду, і моїй команді за те, що разом гідно проходили цей надскладний рік. Сьогодні я радію від того, що в такий важкий час, вдалося бути корисним для країни саме завдяки музиці, яка почала стрімко проростати в мені саме в минулий рік тигра… і що такий довгоочікуваний мною рік минає. Як і всі українці, загадую нам перемоги в наступному році, вірю в це. Бажаю нам всім тепла, світла, любові, ритму, перемоги й врешті-решт миру над головою і в душі".

SHADU

"Дорогі друзі! Прийдешній 2023 рік українці зустрічатимуть по-різному: хтось на передовій (доземний уклін та шана всім українським Воїнам!), боронячи Неньку від окупантів, хтось за кордоном, хтось, як і я, не у власній оселі… Дуже хочу, щоб 2023-й став переможним у всіх сенсах: для нашої України – над ворогом, для всіх людей – над тими стражданнями, які принесли окупанти на нашу землю. Бажаю, щоб Новий рік дарував тільки позитивні емоції, щоб втілювалися в життя всі наші добрі мрії й бажання. Хай він буде щасливий, принесе любов, здоров'я і добробут у наші оселі! А найголовніше бажання, яке ми загадаємо в новорічну ніч, спільне для всіх українців – це наша довгоочікувана перемога, і це бажання обов'язково здійсниться!".



SHADU / Фото пресслужби

YAGODA

"Магія Різдва вона особлива. Кожного року ми впускаємо у своє серце трохи світла, затишку добра. Я бажаю кожному українцю залишити цю атмосферу в своєму серці протягом року. Бо у темні часи добре видно світлих людей. Я бажаю нам якнайшвидшої перемоги та мирного неба. У кожну українську домівку нехай прийдуть любов, віра та надія. І нехай у Новому Році все оновиться!".

Зірки вітають з Новим роком / Фото пресслужби

Панас Буйний

"Рік суму, страху, втрат близьких людей через кляту війну. Рік волонтерства, безліч благодійних концертів на підтримку наших воїнів. Рік віри в перемогу, загартованість до ракетних обстрілів та невимовного бажання, щоб вся та російська гидота була знищена. Сильний та незламний народе України – перемога вже близько, ми вистоїмо та подолаємо ворога! Ми непереможні, тому що козацькому роду нема переводу! Слава Україні! Все буде Україна, бережіть себе!".



Зірки вітають з Новим роком / Фото пресслужби

Денис Іваник

"Хочу привітати всю Україну з Новим Роком та Різдвом Христовим. Кожному українцю бажаю перш за все миру та спокою, бо це справді важливо при теперішніх умовах. Нехай цей рік не приносить ракетних ударів і не забирає життя мирних українців, а навпаки принесе перемогу".



Зірки вітають з Новим роком / Фото пресслужби

