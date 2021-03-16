Новий кліп Михайла Поплавського "Я твій Міша": подорож у нову реальність

Ролик знято за сучасними технологіями, та все ж головна ідея – показати унікальність і космічність кожної жінки.

Презентація кліпів Михайла Поплавського – це завжди цікавий і пізнавальний мініспектакль. Адже присутні дізнаються і про алхімію та магію створення ролику, знайомляться з головними героями, тішаться товариством зіркових гостей – відомих артистів, випускників вузу, топблогерів та продюсерів, ну і звичайно отримують надзвичайну насолоду від гумору та гостинності самого співочого ректора. І щоразу все це супроводжується феєричним видовищем.

15 березня у Київському університеті культури Михайло Поплавський презентував новий концертний кліп на пісню, яку давно знають і люблять українці – "Я твій Міша". На сцену Михайло Михайлович вийшов в оточенні струнких дівчат у сріблястих іншопланетних костюмах – сам він виглядав надзвичайно імпозантно: в темних окулярах та блискучому піджаку – розказав про нову творчу родзинку.

"Легкий, спокійний, еротичний, – так з гумором описав кліп сам співаючий ректор, чим викликав шквал схвальних аплодисментів. – Пісню я присвятив найкрасивішим, найсексуальнішим і найкреативнішим, симпатичним – жінкам України. Українки – найкрасивіші жінки у світі. А чого хоче жінка – того хоче Бог".

За сюжетом, серце ліричного героя кліпу (звісно, самого Михайла Поплавського) підкорила чарівна білявка, яка то, вдягнена в червоний латексний плащ, еротично ласує п’янкою вишнею, то в оксамитових темно-бузкових шатах літає у повітрі на величезній диско-кулі. А романтичні переживання героя підкреслювали милі бек-вокалістки та запальні танці учасниць сексуального балету.

"Це моя фішка, – каже Михайло Поплавський. – Бек-вокалістки, суперовий балет і концертні кліпи: 50 відсотків – сюжетна лінія, 50 відсотків – концерт".

В головній жіночій ролі знялась Лідія Шестопал – доцент кафедри бальної хореографії, викладач та лауреат багатьох конкурсів. Разом з ректором вони співпрацюють вже 13 років, тож не дивно, що у кліпі між ними відбувалась справжня хімія.

Дівчина поділилась деякими секретами роботи:

"Мені було дуже цікаво, а інколи не просто зніматися в цьому кліпі, – розповіла Лідія. Було страшно гойдатись на величезній кулі, я навіть декілька разів упала. Але потім опанувала себе і ви бачите, як на екрані все виглядає легко, невимушено та чарівно".

І дійсно – невеличка платформа, на якій знімали відео – на екрані перетворюється на інший вимір, об’ємний та магічний. Такого ефекту вдалося досягти завдяки 3D.

Чи не вперше в Україні концертний кліп знімали з використанням сучасних світових технологій – 3D віртуальної реальності, LED cube, Unreal Engine, tracking systems тощо. До речі, знято його було за рекордно короткі строки.

Слова мало що скажуть глядачеві, зате все це можна побачити на власні очі на екрані – адже кліп скоро вийде на телебаченні, на Youtube та інших платформах.

"Життя це свято, а якщо свята немає, то треба створити його, – переконаний Михайло Поплавський. – Це теж велике щастя – вкладати частину своєї енергії, позитиву заради ваших усмішок. Я хочу, щоб ви усі були заряджені на любов".

Зйомки відбувалися силами студентів та випускників КНУКіМ. Режисер-постановник, студент 5-го курсу Михайло Харченко, режисери та режисери постпродакшну – Лілія Єременко та Яна Браценюк. Оператор-постановник – Євгеній Павліченко, дизайн проєкту – Максим Галіцин. Постановка танцювальних номерів – заслуга відомого хореографа Ростислава Савченка.

Говорячи про співпрацю зі своїми студентами, Михайло Михайлович відмічає:

"Ми самі повинні бути режисерами свого життя, адже ніхто за нас нічого не зробить. І ми зараз показуємо, що треба жити на всі сто. Таким чином, ми хочемо дати приклад українському шоу-бізнесу, як треба працювати: "піднімайте п’яту точку, вмикайте мізки та ворушіть булками". Для того, щоб шоу-бізнес рухався – треба всього-на-всього три речі : перше – знати, що робити, друге – як робити, третє – взяти та й зробити".

І все це Михайло Поплавський доводить власним прикладом, заряджаючи кипучою енергією свою команду по повній.

На останок Михайло Михайлович додав ще інтриги, сказавши: "Кліп на пісню "Я твій Міша" був знятий винятково для жінок. А от наступний "Забава" – і ми скоро його презентуємо – буде для чоловіків".

16 років тому у кліпі "Кропива" Михайла Поплавського знялась Влада Литовченко. Вона підкреслила, що на той час це був неймовірний і навіть революційний кліп.

"Та зараз, Михайле Михайловичу, ви досягли таких висот, знімаючи кліпи, що скоро у вас будуть дійсно космічні видовища. Я вас вітаю з прем’єрою. Але хочу звернутись до ваших студентів та привітати їх з тим, що вони мають честь навчатися в такому закладі, як Університет культури. Адже тут практика та теорія не розходяться зі справами. У вас є можливість доторкнутися до генія нашого часу – Михайла Михайловича Поплавського".

Випускниця КНУКіМ співачка Камалія сказала, що дуже пишається таким ректором та його творчістю, а також його неймовірною працездатністю.

"Не знаю, в чому ваш секрет. Але ви завжди – юний орел. І свій майбутній кліп я буду знімати у вас".

Аліна Гросу відзначила, що їй дуже подобається кліп і він дуже личить Михайлу Поплавському.

"Чарівні дівчата, імпозантний чоловік – це все дуже притягує увагу. Ми з вами, Михайле Михайловичу, дружимо вже понад 21 рік. Дуже вдячна вам за те, що ви допомагаєте студентам та відкриваєте їм дорогу у життя".

"Світом правлять три речі : гумор, спорт та секс. Гумор – це комунікація, спорт – це здоров’я, секс – задоволення – тож живіть всі по-максимуму в своє задоволення", – сказав Михайло Поплавський