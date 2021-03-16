Ролик снят по современным технологиям, и все же главная идея – показать уникальность и космичность каждой женщины.

Презентация клипов Михаила Поплавского – это всегда интересный и познавательный мини-спектакль. Ведь присутствующие узнают об алхимии и магии создания ролика, знакомятся с главными героями, радуются обществом звездных гостей – известных артистов, выпускников вуза, топ-блогеров и продюсеров, ну и конечно получают величайшее наслаждение от юмора и гостеприимства самого поющего ректора. И каждый раз все это сопровождается феерическим зрелищем.

15 марта в Киевском университете культуры Михаил Поплавский презентовал новый концертный клип на песню, которую давно знают и любят украинцы – "Я твій Міша". На сцену Михаил Михайлович вышел в окружении стройных девушек в серебристых инопланетных костюмах – сам он выглядел очень импозантно: в темных очках и блестящем пиджаке – рассказал о новой творческой изюминке.

"Легкий, спокойный, эротичный, – так с юмором описал клип сам поющий ректор, чем вызвал шквал одобрительных аплодисментов. – Песню я посвятил красивым, сексуальным и креативным, симпатичным – женщинам Украины. Украинки – самые красивые женщины в мире. А чего хочет женщина – того хочет Бог!"

По сюжету, сердце лирического героя клипа (конечно, самого Михаила Поплавского) покорила очаровательная блондинка, которая, то одета в красный латексный плащ, эротично лакомится пьянкой вишней, то в шелковом темно-сиреневом одеянии летает в воздухе на огромном диско-шара. А романтические переживания героя подчеркивали милые бэк-вокалистки и зажигательные танцы участников сексуального балета.

"Это моя фишка, – говорит Михаил Поплавский. – Бек-вокалистки, суперовий балет и концертные клипы: 50 процентов – сюжетна линия, 50 процентов – концерт."

В главной женской роли снялась Лидия Шестопал – доцент кафедры бальной хореографии, преподаватель и лауреат многих конкурсов. Вместе с ректором они сотрудничают уже 13 лет, поэтому неудивительно, что в клипе между ними происходила настоящая химия.

Девушка поделилась некоторыми секретами работы:

"Мне было очень интересно, а иногда не просто сниматься в этом клипе, – рассказала Лидия. Было страшно качаться на огромном шаре, я даже несколько раз упала. Но потом взяла себя в руки и вы видите, как на экране все выглядит легко, непринужденно и очаровательно."

И действительно – небольшая платформа, на которой снимали видео – на экране превращается в другое измерение, объемное и магическое. Такого эффекта удалось достичь благодаря 3D.

Едва ли не впервые в Украине концертный клип снимали с использованием современных мировых технологий – 3D виртуальной реальности, LED cube, Unreal Engine, tracking systems и других. Кстати, снят он был в рекордно короткие сроки.

Слова мало что скажут зрителю, но все это можно увидеть воочию на экране – ведь клип скоро выйдет на телевидении, на Youtube и других платформах.

"Жизнь это праздник, а если праздника нет, то надо создать его, – убежден Михаил Поплавский. – Это тоже большое счастье – вкладывать часть своей энергии, позитива ради ваших улыбок. Я хочу, чтобы вы все были заряжены на любовь."

Съемки проходили силами студентов и выпускников КНУКиИ. Режиссер-постановщик, студент 5-го курса Михаил Харченко, режиссеры и режиссеры постпродакшна – Лилия Еременко и Яна Браценюк. Оператор-постановщик – Евгений Павличенко, дизайн проекта – Максим Галицын. Постановка танцевальных номеров – заслуга известного хореографа Ростислава Савченко.

Говоря о сотрудничестве со своими студентами, Михаил Михайлович отмечает:

"Мы сами должны быть режиссерами своей жизни, ведь никто за нас ничего не сделает. И мы сейчас показываем, что надо жить на все сто. Таким образом, мы хотим дать пример украинскому шоу-бизнесу, как надо работать: "поднимайте пятую точку, включайте мозги и шевелите булками". Для того, чтобы шоу-бизнес двигался – надо всего лишь три вещи: первое – знать, что делать, второе – как делать, третье – взять и сделать!"

И все это Михаил Поплавский доказывает собственным примером, заряжая кипучей энергией свою команду по полной.

В заключение Михаил Михайлович добавил еще интриги, сказав: "Клип на песню "Я твій Міша" был снят исключительно для женщин. А вот следующий "Забава" – и мы скоро его презентуем – будет для мужчин."

16 лет назад в клипе "Кропива" Михаила Поплавского снялась Влада Литовченко. Она подчеркнула, что в то время это был невероятный и даже революционный клип.

"Но сейчас, Михаил Михайлович, вы достигли таких высот, снимая клипы, что скоро у вас будут действительно космические зрелища. Я вас поздравляю с премьерой. Но хочу обратиться к вашим студентам и поздравить их с тем, что они имеют честь учиться в таком заведении, как Университет культуры. Ведь здесь практика и теория не расходятся с делом. У вас есть возможность прикоснуться к гению нашего времени – Михаилу Михайловичу Поплавскому."

Выпускница КНУКиИ певица Камалия сказала, что очень гордится таким ректором и его творчеством, а также его невероятной работоспособностью.

"Не знаю, в чем ваш секрет. Но вы всегда – юный орел. И свой будущий клип я буду снимать у вас.".

Алина Гросу отметила, что ей очень нравится клип и он очень подходит Михаилу Поплавскому.

"Очаровательные девушки, импозантный мужчина – это все очень привлекает внимание. Мы с вами, Михаил Михайлович, дружим уже более 21 года. Очень благодарна вам за то, что вы помогаете студентам и открываете им дорогу в жизнь.".

"Миром правят три вещи: юмор, спорт и секс. Юмор – это коммуникация, спорт – это здоровье, секс – удовольствие – так живите все по-максимуму в свое удовольствие!", – сказал Михаил Поплавский.