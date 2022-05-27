Ночував у мене перед війною, – Alyona Alyona про стосунки з колишнім та причини розриву

Українська реперка Alyona Alyona незадовго до війни оголосила про розрив з бойфрендом. Тепер вона розповіла, в яких зараз стосунках перебуває з Денисом.

Українська виконавиця Alyona Alyona за кілька днів до початку повномасштабної війни оголосила, що розійшлась з бойфрендом Денисом. Однак зараз колишня пара перебуває у дружніх стосунках.

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Alyona Alyona про стосунки з колишнім бойфрендом та причини розриву.

Зірка зізналась, що на стосунки та їхній розрив повпливала публічність та різні погляди обох. Вона припустила, що, можливо, її популярність завадила щасливим стосункам.

"Якби я була невідома, то, можливо, нам було б легше бути разом. Але оскільки я відома і наші вектори у творчості різняться, це дуже важко. Ми розуміли наслідки, і я не хотіла "притискати" своєю кар'єрою його кар'єру, а він не хотів, щоб моя аудиторія приходила до нього і була б здивована чи розчарована тим, що робить. Тому що всі чогось чекають – якщо Альона така добра, то все навколо неї – теж...Але, "вибач, мамо, я полюбила хулігана"", – поділилась Alyona Alyona.

Ще однією причиною розставання стала різниця у віці: "Він трохи молодший. Я свого часу у житті спробувала все, нагулялася. Збудувала собі план, що за 10 років у мене буде двоє дітей. А він не все пробував з того, що я пробувала".

Та під час війни колишня пара підтримує теплі дружні стосунки. Вони спілкуються та листуються щодня.

Він навіть ночував у мене перед війною. Почуття нікуди ж не діваються. Ми не розлюбили одне одного. Просто зрозуміли, що у майбутньому буде лише гірше,

– розповіла Alyona Alyona.



Alyona Alyona з бойфрендом / Фото з інстаграму Alyona Alyona

Зауважимо, зіркова експара познайомилась восени 2020 року. До січня в них були лише робочі стосунки, а зустрічатися вони почали 14 лютого наступного року.

Довгий час реперка відмовлялась розсекречувати коханого, називаючи його інтернет-персоною. Однак у липні журналісти заскочили їх разом. Тоді всі дізнались, що артистка зустрічається з блогером.