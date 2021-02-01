У ніжних обіймах: Світлана Тарабарова зворушила новим фото з донечкою

Популярна українська співачка Світлана Тарабарова показала нове фото з донечкою Марічкою. Вони позували перед камерою у ніжних обіймах.

Джерело: інстаграм Світлани Тарабарової

Відома українська співачка Світлана Тарабарова все частіше ділиться світлинами зі своїми дітьми.

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Нове фото Світлани Тарабарової

Співачка, яка 4 місяці тому стала мамою вдруге, показала нову світлину з донечкою. Перед камерою вона позувала у пудрових широких штанах та кофтинці з тонким поясом, що підкреслював фігуру. Волосся Світлана Тарабарова розпустила та вирівняла, а на обличчі зробила легкий макіяж з акцентом на губах.

На пеленальному столику лежала її донька Марічка, яку Світлана ніжно обіймала. Вона притулилась до найріднішої, заплющила очі та усміхалась. Дівчинка позувала в білому боді. Цього разу зірка трохи показала обличчя дочки.

Заціловую солодкі ручки та ніжки донечки. Це вже традиція нашої родини,

– написала Світлана Тарабарова під фото.



Світлана Тарабарова з донькою / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової



Світлана Тарабарова з донькою / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової

Шанувальників зачарувала нова серія фото зіркової матусі з донькою.