"Пішла з життя легенда": зірковий бомонд зі щемом реагує на смерть Ніни Матвієнко

8 жовтня мережу сколихнула новина про смерть Ніни Матвієнко. Народній артистці України було 75 років. За Ніною Митрофанівною тужать рідні, близькі та артисти, які були особисто з нею знайомі.

Матвієнко була справжньою іконою української естради. Шоубізнес висловлює співчуття з приводу смерті легендарної співачки. 24 Канал зібрав реакції українських зірок на втрату.

Цікаво Не стало Ніни Матвієнко: яким був життєвий та творчий шлях легендарної співачки

Святослав Вакарчук

Лідер гурту "Океан Ельзи" відреагував на смерть Ніни Матвієнко та висловив співчуття.

Світла пам'ять неймовірній людині, душі нації, чий голос назавжди з нами! Ніна Матвієнко, любимо, пам'ятаємо!.. Тоня і всі рідні, прийміть найщиріші співчуття,

– написав Вакарчук.

Наталія Могилевська

Артистка наголосила, що Ніна Митрофанівна близька для її родини, адже дідусь Могилевської навчав Матвієнко української мови в університеті ім. Т. Шевченка. Зірка опублікувала спільні фото з покійною співачкою.

Це наші останні фото. Я ніби відчувала, що наближається щось серйозне. Запропонувала допомогу лікарів, але Ніна Митрофанівна відмовилась,

– написала Могилевська.

Співачка подякувала Матвієнко за цілий пласт української культури. За її словами, Ніна подарувала Україні красиве та ніжне обличчя через свої пісні.

Ірина Федишин

Співачка засмучена через сумну новину. Для неї Ніна Матвієнко – людина-легенда та берегиня української пісні.

Це була неймовірно талановита, дуже світла, життєрадісна і щира Людина… Дякую, Ніно Митрофанівно, за ваші душевні пісні. Дякую за неймовірний вклад в українську культуру. Спочивайте з миром. Ви назавжди у нашому серці,

– сказала Федишин.

Вона пригадала зустрічі з Матвієнко, зокрема легендарна співачка була в гостях у Федишин.

"Тоді ми робили благодійний концерт і збирали кошти на лікування для маленького хлопчика. Зателефонували до вас і попросили підтримати, на що ви радо погодилися. У вас було дуже добре і велике серце", – написала Ірина.

Згодом вони бачилися на різдвяному концерті "Україна колядує" в Оперному театрі (Львів) у 2013 році. Федишин зізнається, що тоді присутність Матвієнко була для неї важливою і надихаючою.

Руслана

Співачка назвала Матвієнко "квіткою душі України". Вона сказала, що хоче запалити свічку, щоб зараз наодинці поспілкуватися з народною артисткою.

Ми ще не в стані осягнути, яка велика людина пішла в засвіти, залишивши нам безцінні скарби українського серця!.. Вічна памʼять і вічного цвітіння квітці душі України,

– написала Руслана.

Світлана Тарабарова

Зірка зізналася, що їй стало боляче від новини про втрату. За її словами, Ніна Митрофанівна завжди знаходила тепле слово чи пораду.

Ці поради я слухала, як мала дитина, із розпахнутим серцем. Саме Ніна Митрофанівна навчила мене розмовляти з водою і просити воду забрати погане, наділити світлом. Ви – моє світло, наше світло назавжди,

– написала Тарабарова.

Катерина Осадча

Телеведуча не приховує – досі не вірить у смерть Ніни Матвієнко. Вона зазначила, що від її енергії міг живитися весь український шоубізнес.

Ви людина, що завжди йшла на всі творчі експерименти, завжди усміхнена, енергійна і завжди з вірою в найкраще… Я не знаю чому небо вас забрало так рано… Але ваш голос я не забуду ніколи,

– висловилася Осадча.

Катерина додала, що їй завжди буде не вистачати Ніни Митрофанівни, адже вона пішла з життя зарано.

Слава Дьомін

Телеведучий кілька місяців тому записував інтерв'ю з Ніною Матвієнко. Він теж не очікував, що співачка піде з життя у віці 75 років.

"Ніно Митрофанівно, спочивайте з миром", – написав Дьомін. Він також показав відео, яке знімав під час розмови з Матвієнко.

Юрій Горбунов

Ведучий поділився з підписниками новиною про смерть Матвієнко. Він написав, що не стало легендарної, неймовірної і світлої людини.

Квітка душі, назавжди залишиться в наших серцях! Світла пам‘ять вам, велика артистко! І дякуємо за все, що ви зробили для української пісні,

– додав Горбунов.

Монатік

Співак наголосив, що Ніна Матвієнко була неймовірно людяна, щира, неповторна, вона – справжня легенда.

З нею завжди можна було про все посміятися та про все посумувати. Її поради і думки я буду нести з собою все моє життя. Пішла з життя легенда української сцени. Людина з великим серцем, чиї пісні наповнювали,

– написав Монатік.

Оксана Муха

Відома співачка назвала Ніну Матвієнко берегинею української пісні, унікальною, світлою і доброю жінкою.

Ніна зберігала, пропагувала, тримала пісенне небо України… Моя подруга, моя підтримка і орієнтир... Світла пам’ять тобі, моя дорога Ніно. Співатимеш з янголами тепер,

– написала Муха.

Сергій Бабкін

Артист вважає, що Ніна Матвієнко – душа України та голос епохи. За його словами, її світло сяяло надяскраво і зігрівало своїм теплом все навколо.

Життя такої людини не може закінчитися. Воно має тривати вічно. Принаймні, хоча б протягом всього мого життя. Але ж наші бажання, на жаль, часто не співпадають з рішенням Бога. "Світлу важко в темряві",

– написав Бабкін.

Він подякував Матвієнко за "кожну мить, даровану нею".

Наталка Карпа

Співачка зазначила, що Ніна Матвієнко мала на сцені найтепліший і найдобріший образ, а в житті була такою ж світлою, мудрою, люблячою та глибокою.

Це невимовна втрата для всього українського народу, української нації. Бо з життя пішла справжня легенда…Пишу, а в голові чую тембр її голосу… Щось ніяк не хочу вірити у цю новину… Болить,

– написала Карпа.

Вона висловила співчуття рідним та близьким Матвієнко.

Фагот

Співак з гурту ТНМК теж відреагував на смерть Матвієнко. Він подякував їй за доброту, віру в Україну та за відкритість до будь-яких музичних експериментів.

"Раді були бути поруч. Царство Небесне та світла пам'ять", – написав він.

Володимир Дантес, Маша Єфросиніна, Антон Вельбой, Віктор Павлік, Володимир Остапчук та інші зірки висловили співчуття з приводу смерті Ніни Матвієнко.

Як зірки реагують на смерть Матвієнко / Фото з їх інстаграм-сторіс