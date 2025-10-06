Сумну звістку блогер сповістив учора. Ніколас звернувся до підписників в Instagram Stories, пише Showbiz 24.
Ніколас Карма повідомив, що його двоюрідна племінниця загинула в ДТП. Дівчині було лише 17 років.
Зараз дуже багато запитань в директі, що сталося. Я відповім коротко: у моїй родині сталася дуже велика біда. Ми прощалися з 17-річним ангелочком. Це дочка мого двоюрідного брата. На неї наїхали п'яні люди й втекли,
– розповів блогер.
Він додав, що ДТП сталася у його рідному селі Верхівці Самбірського району Львівської області. Наразі проводиться слідство.
Ніколас Карма повідомив про горе в родині: відео з інстаграму блогера
У Львівській обласній прокуратурі повідомили, що 2 жовтня 24-річний водій автомобіля "ВАЗ 2107" наїхав на 17-річну дівчину. Від отриманих травм вона загинула на місці.
Після аварії чоловік залишив місце події, намагаючись уникнути відповідальності. Правоохоронці оперативно виявили та вилучили транспортний засіб, а самого водія розшукали й затримали в порядку ст. 208 КПК України. Попередньо встановлено, що він міг перебувати у стані алкогольного сп'яніння,
– зазначили у прокуратурі.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
Коротко про Ніколаса Карму
Ніколас Карма – український блогер з Львівщини.
Він прославився завдяки відео "Скільки коштує Look?".
У роликах блогера вже знялось чимало українських зірок, зокрема лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка, співак EL Кравчук, співачка Олена Тополя, хореограф Амадор Лопес.
Сторінка Ніколаса в інстаграмі налічує понад 530 тисяч підписників, а акаунт у тіктоці – майже 800 тисяч.