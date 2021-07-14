Ніколь Кідман зачарувала архівним дитячим фото: рідкісний кадр з сестрою
Джерело:інстаграм Ніколь Кідман
Відома австралійська акторка Ніколь Кідман оприлюднила рідкісне фото з сімейного архіву. Вона зворушливо привітала сестру з днем народження, показавши спільне дитяче фото.
Голлівудська знаменитість Ніколь Кідман часто публікує світлини в особистому інстаграм-блозі. Днями акторка поділилась архівним кадром і підкорила мережу.
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Архівне фото Ніколь Кідман з сестрою
Зірка в інстаграмі привітала молодшу сестру з днем народження. З цієї нагоди вона оприлюднила архівну світлину з Антонією Кідман – австралійською журналісткою та телеведучою.
На знімку рідні сестри позують поряд. Ніколь у той час була приблизно шкільного віку. Дівчина одягнена у спортивний костюм – синю футболку та жовті мінішорти.
Моїй дорогій сестрі. З днем народження, люблю ділити це життя з тобою,
– написала Кідман під фото.
Шанувальники артистки активно коментують її нову публікацію. Вони діляться враженнями від архівного знімка:
- "Ти завжди була такою високою";
- "Маленькі красуні";
- "Чудове фото";
- "Така красива на фото";
- "Дуже милі".