Голлівудська знаменитість Ніколь Кідман часто публікує світлини в особистому інстаграм-блозі. Днями акторка поділилась архівним кадром і підкорила мережу.

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Архівне фото Ніколь Кідман з сестрою

Зірка в інстаграмі привітала молодшу сестру з днем народження. З цієї нагоди вона оприлюднила архівну світлину з Антонією Кідман – австралійською журналісткою та телеведучою.

На знімку рідні сестри позують поряд. Ніколь у той час була приблизно шкільного віку. Дівчина одягнена у спортивний костюм – синю футболку та жовті мінішорти.

Моїй дорогій сестрі. З днем народження, люблю ділити це життя з тобою,

– написала Кідман під фото.

Шанувальники артистки активно коментують її нову публікацію. Вони діляться враженнями від архівного знімка: