Нікіта Добринін розповів, скільки заплатив за сімейну відпустку в Туреччині: приголомшлива сума
Джерело:інстаграм Нікіти Добриніна
Популярне подружжя блогерів – Нікіта Добринін і Даша Квіткова разом із маленьким сином Левом зовсім скоро полетять на відпочинок в Туреччину. Чоловік розсекретив, що вартість сімейної відпустки становить 225 тисяч гривень.
Після народження Лева подружжя ще не відпочивало за кордоном. Малюку виповнилося 2 місяці й закохані вже запланували омріяний сімейний відпочинок.
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Відпустка Добриніна та Квіткової в Туреччині
В інстаграм-сторіз ведучий вирішив розсекретити вартість поїздки. Нікіта зазначив, що він і дружина давно мріяли про цей відпочинок і нарешті можуть дозволити собі його. Та тепер закохані думають не лише про себе, а й про комфорт сина.
Добринін зізнався, що це для них новий рівень поїздок. Пара обрала найкращий готель, у якому відпочинок з маленьким сином буде найкомфортнішим.
Загальна вартість туру Квіткової й Добриніна в Туреччину становить 225 тисяч гривень. Ведучий зазначив, що був приголомшений, коли побачив суму.
Так, друзі, сума саме така. Ми не помилилися і навіть не переплатили. Ми просто обрали для себе найкращий готель, про який вже давно мріяли, де буде ідеально відпочивати з маленькою дитиною,
– поділився зірковий татусь.
Нікіта Добринін про відпочинок в Туреччині: дивіться відео онлайн